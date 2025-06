उत्तर प्रदेश, 23 जून: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में जनता दर्शन किया. मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने आए लोगों की शिकायतों और मांगों को सुना. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद, आदित्यनाथ अक्सर 'जनता दर्शन' कार्यक्रम आयोजित करते हैं. उन्होंने 2017 में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जनता दर्शन शुरू किया, जिसका उद्देश्य जनता की शिकायतों और शिकायतों का त्वरित समाधान करना था. यह भी पढ़ें: VIDEO: 'गरीबी हटाने के नाम पर कुछ लोग 'अरबपति' बन गए': पीएम मोदी का सिवान से तीखा वार, कांग्रेस-RJD पर कसा तंज

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath holds Janta darshan in Lucknow and listens to people's grievances. pic.twitter.com/QJ9cFH76lE

