बिहार के सहरसा में सोमवार 23 जून की देर रात को एक चौंकाने वाली घटना में, लोजपा के ब्लॉक अध्यक्ष अरुण यादव के बेटे की कथित तौर पर लंबे समय से चले आ रहे ज़मीन विवाद में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पीड़ित राकेश कुमार पर सलखुआ थाना क्षेत्र में हमला किया गया, जहां बीच-बचाव करने की कोशिश में उनकी मां भी घायल हो गई. एसडीपीओ आलोक कुमार ने पुष्टि की कि मारपीट और हत्या के मामले की जांच की जा रही है. अरुण यादव ने कपूरचंद यादव के परिवार के कई सदस्यों, जिनमें बेटे, पोते और ससुराल वाले शामिल हैं, पर समूहों में क्रूर हमला करने का आरोप लगाया. अब तक दो संदिग्धों को गिरफ़्तार किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है. यह भी पढ़ें: Etawah Shocker: यूपी के इटावा में इंसानियत शर्मसार! लोगों ने कथावाचक का सिर मुंडवाया और पैरों पर नाक रगड़वाई, वीडियो आया सामने;VIDEO

Bihar: In Saharsa, LJP Block President Arun Yadav's son, Rakesh Kumar, was beaten to death over a land dispute. His mother was also injured while trying to save him. Two suspects have been arrested, and police investigation is ongoing

