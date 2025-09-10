AU Small Finance Bank: एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU Small Finance Bank) के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विमल जैन (Vimal Jain) का निधन होगा. बताया जा रहा है की सुबह कार्डियक अरेस्ट आने के कारण उनकी जान गई.ये जानकारी बैंक की ओर से दी गई है. बताया जा रहा है की विमल जैन साल 2010 से बैंक से जुड़े हुए थे और लगभग 15 वर्षों तक अपनी सेवाएं दीं. बैंक ने उन्हें अपनी पिलर ऑफ़ स्ट्रेंग्थ बताते हुए कहा कि उन्होंने फाइनेंस और अकाउंट्स विभाग को मजबूत दिशा दी.बैंक के अनुसार, जैन अपने धैर्य, परिश्रम और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते थे.उन्होंने एक मजबूत टीम तैयार की है, जो आगे भी उनकी दृष्टि और कार्यशैली को आगे बढ़ाएगी. ये भी पढ़े:केरल के पूर्व मुख्यमंत्री V S Achuthanandan का निधन; 101 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

