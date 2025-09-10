AU Small Finance Bank: एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU Small Finance Bank) के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विमल जैन (Vimal Jain) का निधन होगा. बताया जा रहा है की सुबह कार्डियक अरेस्ट आने के कारण उनकी जान गई.ये जानकारी बैंक की ओर से दी गई है. बताया जा रहा है की विमल जैन साल 2010 से बैंक से जुड़े हुए थे और लगभग 15 वर्षों तक अपनी सेवाएं दीं. बैंक ने उन्हें अपनी पिलर ऑफ़ स्ट्रेंग्थ बताते हुए कहा कि उन्होंने फाइनेंस और अकाउंट्स विभाग को मजबूत दिशा दी.बैंक के अनुसार, जैन अपने धैर्य, परिश्रम और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते थे.उन्होंने एक मजबूत टीम तैयार की है, जो आगे भी उनकी दृष्टि और कार्यशैली को आगे बढ़ाएगी. ये भी पढ़े:केरल के पूर्व मुख्यमंत्री V S Achuthanandan का निधन; 101 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विमल जैन का निधन

AU Small Finance Bank announces the demise of its Chief Financial Officer (CFO), Vimal Jain, who passed away early in the morning following a cardiac arrest. Read here: https://t.co/dJmLRkBrUy pic.twitter.com/LF7kKtnhvQ — NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) September 10, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)