हरिद्वार, उत्तराखंड: रील बनाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा रहे है. कभी वाटरफॉल के पास तो कभी बाइक पर रील बनाने का क्रेज काफी ज्यादा युवकों में बढ़ गया. ऐसा ही एक हादसा हरिद्वार में सामने आया है. ये युवक कांगड़ी का बताया जा रहा है और ये रवासन नदी के वाटरफॉल में बह गया. इसकी तलाश प्रशासन और गोताखोरों की ओर से की जा रही है, लेकिन इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. इस घटना का वीडियो सामने आया है. जहांपर देख सकते है की ये युवक वाटरफॉल के नीचे अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा है और पोज दे रहा है और इसी दौरान ये युवक बह जाता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @askbhupi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Seoni Shocker: चप्पल के लिए गंवाई जान! फिसलकर नदी में बह गया युवक, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का वीडियो आया सामने;VIDEO

वाटरफॉल में बहा युवक

रील के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं। हरिद्वार कांगड़ी निवासी युवक उदल रील बनाने के दौरान रवासन नदी के झरने में बह गया। ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश की गई, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका। सर्च अभियान जारी है। pic.twitter.com/zjwHCW9rEX — bhUpi Panwar (@askbhupi) August 16, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)