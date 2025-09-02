अमरोहा, उत्तर प्रदेश: अमरोहा (Amroha) के हसनपुर (Hasanpur) में एक आवारा सांड ने एक शख्स को सींगों पर उठाकर पटक दिया. इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. बताया जा रहा है की ये घटना मोहल्ला लालबाग रेतिया की है. जिस शख्स पर हमला (Attack) किया गया है, उसका नाम नदीम बताया जा रहा है. बताया जा रहा है की घायल शख्स किसी काम को लेकर हसनपुर आया था और इसी दौरान सड़क पर उसपर सांड ने हमला कर दिया. इस हमले में शख्स घायल हुआ है. वीडियो में देख सकते है की सांड के हमला करने के बाद शख्स नीचे गिरता है और इसके बाद एक युवक उसके पास आकर उसकी मदद करता है. जानकारी के मुताबिक काफी मुश्किलों के बाद सांड को आसपास के लोगों ने मौके से भगाया. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ArunAzadchahal नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Viral Video: आवारा सांड ने महिला पर बुरी तरह से किया हमला, मसीहा बनकर बीच में आया शख्स, बचाई पीड़िता की जान

सांड ने किया शख्स पर हमला

