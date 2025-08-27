Viral Video: आवारा सांड ने महिला पर बुरी तरह से किया हमला, मसीहा बनकर बीच में आया शख्स, बचाई पीड़िता की जान

शख्स ने महिला को सांड से बचाया (Photo Credits: X)

Bull Viral Video: देश के कई हिस्सों से आए दिन आवारा कुत्तों (Stray Dogs) के हमले की दिल दहला देने वाली खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन आवारा सांड (Stray Bull) भी किसी आफत से कम नहीं है. अक्सर आवारा सांड गली-गली घूमते नजर आते हैं और उनका माथा सनक जाता है तो वो किसी को भी अपना निशाना बना लेते हैं. सांडों के आतंक की खबरें भी आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक आवारा सांड महिला पर बुरी तरह से हमला कर देता है, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब मसीहा बनकर एक शख्स बीच में कूद पड़ता है और उसकी मदद से महिला की जान बाल-बाल बच जाती है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ReshmaM15238489 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- मौत करीब थी पर किसी की बहादुरी ने जिंदगी लौटा दी’. महज 14 सेकंड के इस वीडियो को अब तक हजारों व्यूज मिल चुके हैं. इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- ‘कुछ भी सकता था अगर कोई हिम्मत नहीं दिखाता सही समय पर’. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- ‘आज महिला ने मौत को बहुत करीब से देखा है, लेकिन एक फरिश्ता आया जिसने जिंदगी लौटा दी दोबारा. भगवान सबका होता है’. यह भी पढ़ें: Bull Attack: सड़क पर खड़े युवक पर गुस्साएं सांड ने किया जानेलवा हमला, सींगों पर उठाकर जमीन पर पटका, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का VIDEO आया सामने

सांड ने किया हमला तो शख्स ने बचाई महिला की जान

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला आराम से एक गली से गुजर रही होती है, तभी एक बौखलाया सांड वहां पहुंचकर उस पर खतरनाक हमला कर देता है. सांड अपनी सींग से महिला को ऐसा मारता है कि वो एक घर के दरवाजे से टकरा जाता है. इसके बाद भी सांड उस पर हमला जारी रखता है, तभी ब्लू टीशर्ट पहने एक शख्स मसीहा बनकर वहां आता है और सांड की सींग को पकड़ लेता है. इसके बाद वहां पहुंचा दूसरा शख्स महिला को खींचकर वहां से दूर ले जाता है. उधर सांड की सींग पकड़ा हुआ शख्स भी मौका देखकर वहां से भाग निकलता है. हालांकि उसकी हिम्मत और साहस की वजह से महिला की जान बाल-बाल बच गई.