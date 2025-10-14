10 रुपये वाले बिस्किट कितने का है जी? मीम से फेमस हुए शादाब जकाती इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने कॉमेडी किंग जॉनी लीवर से मुलाकात की थी, उनके साथ मुलाकात का वीडियो भी उन्होंने अपने इन्स्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था. अब शादाब जकाती ने एक और वीडियो अपने इन्स्टाग्राम पेज पर पोस्ट की है, जिसमें वो महिंद्रा के शोरूम में हैं और उन्होंने Mahindra Scorpio Automatic कार खरीदी है. वीडियो में शादाब उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने उनका साथ दिया. वीडियो के दूसरे हिस्से में वे डीलरशिप से कार निकालते हुए एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को अब तक 95 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और 8 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Kuldeep Yadav And Shadab Jakati: सोशल मीडिया इंफ्लुंसर शादाब जकाती से वीडियो कॉल पर कुलदीप यादव ने की बात, सोशल मीडिया पर Video हुआ वायरल

शादाब जकाती ने खरीदी महिंद्रा स्कॉर्पियो ऑटोमैटिक कार

View this post on Instagram A post shared by Shadab Hasan (@shadabjakati1)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)