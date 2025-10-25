Fact Check: क्या बिहार के समस्तीपुर में PM Modi के काफिले की गाड़ियों की धुलाई हुई? सुरक्षा पर उठे सवाल, जानें वायरल VIDEO की सच्चाई
Viral Video Shows Cars From PM Modi’s Convoy Getting Cleaned at Local Car Wash in Bihar (Photo Credits: X/@Neetivaan)

Samastipur PM Modi Convoy Video Fact Check: बिहार के समस्तीपुर से एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक काफिले जैसी दिखने वाली कई लग्जरी गाड़ियों को एक स्थानीय कार वॉश में धोया जा रहा है. कथित तौर पर यह वीडियो कार वॉश सेंटर के मालिक ने शूट किया और Instagram पर पोस्ट किया है. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं. कुछ यूजर्स ने दावा किया कि वीडियो में दिख रही गाड़ियों में से एक वही गाड़ी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सफर करते हैं.

एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, "प्रधानमंत्री की कार धुलाई के लिए एक स्थानीय कार वॉश में लाई गई थी. अगर यह सच है, तो यह एक बड़ी सुरक्षा चूक है. सरकार के पास प्रधानमंत्री के वाहनों की धुलाई और सर्विसिंग के लिए एक सुरक्षित और स्थापित व्यवस्था है. ऐसा कैसे हुआ?"

PM मोदी के काफिले जैसी गाड़ियों की धुलाई का वीडियो वायरल

इंस्टाग्राम पर रील आने के बाद वायरल हुआ वीडियो

दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं

हालांकि, इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये गाड़ियां वास्तव में प्रधानमंत्री के काफिले की थीं या नहीं. जिस इंस्टाग्राम अकाउंट "Vishwakarma Motor Vijay" से यह वीडियो पोस्ट किया गया था, उसे अब हटा दिया गया है.

पुलिस और प्रशासन ने शुरू की जांच

पुलिस (Bihar Police) और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यह पता लगाने के लिए कि वीडियो कब और कैसे बनाया गया और इसमें दिखाई दे रही गाड़ियों का मालिक कौन है. सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि यह देश की सर्वोच्च सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है.