Fact Check: क्या बिहार के समस्तीपुर में PM Modi के काफिले की गाड़ियों की धुलाई हुई? सुरक्षा पर उठे सवाल, जानें वायरल VIDEO की सच्चाई

Viral Video Shows Cars From PM Modi’s Convoy Getting Cleaned at Local Car Wash in Bihar (Photo Credits: X/@Neetivaan)

Samastipur PM Modi Convoy Video Fact Check: बिहार के समस्तीपुर से एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक काफिले जैसी दिखने वाली कई लग्जरी गाड़ियों को एक स्थानीय कार वॉश में धोया जा रहा है. कथित तौर पर यह वीडियो कार वॉश सेंटर के मालिक ने शूट किया और Instagram पर पोस्ट किया है. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं. कुछ यूजर्स ने दावा किया कि वीडियो में दिख रही गाड़ियों में से एक वही गाड़ी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सफर करते हैं.

एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, "प्रधानमंत्री की कार धुलाई के लिए एक स्थानीय कार वॉश में लाई गई थी. अगर यह सच है, तो यह एक बड़ी सुरक्षा चूक है. सरकार के पास प्रधानमंत्री के वाहनों की धुलाई और सर्विसिंग के लिए एक सुरक्षित और स्थापित व्यवस्था है. ऐसा कैसे हुआ?"

ये भी पढें: Fact Check: क्या LIC के निवेश संबंधी फैसले बाहरी दबाव में लिए जाते हैं? सरकारी कंपनी ने The Washington Post की खबर को किया खारिज, बदनाम करने का लगाया आरोप

PM मोदी के काफिले जैसी गाड़ियों की धुलाई का वीडियो वायरल

The Prime Minister's car being washed at a local car wash. The car wash owner made the video and posted it on Instagram. Please note, this isn’t one of the cars from the PM’s cavalcade, but THE car in which the PM travels. I’m sure there must be a dedicated washing and… pic.twitter.com/ZBvg0JwWaf — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) October 25, 2025

इंस्टाग्राम पर रील आने के बाद वायरल हुआ वीडियो

These guys posted the reel in Instagram pic.twitter.com/yxXE4IQewK — घातक (@Neetivaan) October 25, 2025

दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं

हालांकि, इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये गाड़ियां वास्तव में प्रधानमंत्री के काफिले की थीं या नहीं. जिस इंस्टाग्राम अकाउंट "Vishwakarma Motor Vijay" से यह वीडियो पोस्ट किया गया था, उसे अब हटा दिया गया है.

पुलिस और प्रशासन ने शुरू की जांच

पुलिस (Bihar Police) और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यह पता लगाने के लिए कि वीडियो कब और कैसे बनाया गया और इसमें दिखाई दे रही गाड़ियों का मालिक कौन है. सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि यह देश की सर्वोच्च सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है.