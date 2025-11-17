Viral Video: लुटेरों पर भारी पड़ी महिला की हिम्मत, पुलिस के आने तक चोरों को दबोचकर रखा
महिला ने चोरों को धर दबोचा (Photo: X|@GennadySimanovs)

अर्जेंटीना (Argentina) की राजधानी ब्यूनस आयर्स (Buenos Aires) में एक असाधारण घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक रूसी महिला दो लुटेरों से दिनदहाड़े भिड़ती दिखाई देती है. 33 वर्षीय एलेक्जेंड्रा डोकेटोवा ने न केवल अपने फ़ोन की लूट का डटकर विरोध किया, बल्कि पुलिस के पहुंचने तक एक हमलावर को काबू में भी रखा. सीसीटीवी फुटेज में एलेक्जेंड्रा को एक ट्रैफिक सिग्नल पर साइकिल चलाते हुए अपना फ़ोन चेक करते देखा जा सकता है. तभी मोटरसाइकिल पर आए दो लुटेरे उसके पास रुकते हैं और पीछे बैठा व्यक्ति अचानक फ़ोन छीनने की कोशिश करता है. एलेक्जेंड्रा चौंक तो जाती है, लेकिन फ़ोन छोड़ती नहीं. जैसे ही बाइक आगे बढ़ने लगती है, वह पीछे बैठे हमलावर को पकड़ लेती है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है. यह भी पढ़ें: Viral Video: लंदन की टेम्स नदी में शख्स के पैर धोने का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर बहस तेज

कुछ ही पलों में एलेक्जेंड्रा और लुटेरा दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं, जबकि बाइक का चालक अपने साथी को वहीं छोड़कर भाग निकलता है. गिरने से घायल होने के बावजूद एलेक्जेंड्रा हमलावर को पकड़े रहती है. एक राहगीर तुरंत उसकी मदद को आता है, जिसके बाद कई अन्य लोग भी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं. कुछ कारों को लुटेरे का रास्ता रोकते हुए भी देखा गया.

एलेक्जेंड्रा की हिम्मत और राहगीरों की त्वरित प्रतिक्रिया की वजह से हमलावर को पुलिस के आने तक रोके रखा. बाइक चलाने वाले व्यक्ति को कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों के अनुसार, उनके ठिकानों पर छापेमारी में 10 चोरी के मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए, जिससे संकेत मिलता है कि वे चोरी की कई वारदातों में शामिल थे. दोनों का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है.

हाथापाई में एलेक्जेंड्रा के सिर में चोट आई थी, लेकिन अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उसकी बहादुरी और आम लोगों के सहयोग की व्यापक सराहना की जा रही है, वहीं ब्यूनस आयर्स में विदेशी नागरिकों पर बढ़ते हमलों और स्ट्रीट क्राइम को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं.