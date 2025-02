Viral Video: सूरत के फाउंटेन हेड स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी फेयरवेल पार्टी में 30 लग्जरी कारों में पहुंचे, हुई कार्रवाई

Viral Video: सूरत के प्रतिष्ठित स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों ने शहर की सड़कों पर लगभग 35 लग्जरी कारों की परेड की. छात्रों ने ड्रोन का इस्तेमाल करके वीडियो रिकॉर्ड किया और जल्द ही यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह घटना सूरत के जहांगीरपुरा में 7 फरवरी को हुई. वीडियो वायरल होने के बाद, शहर के यातायात विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए कारों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. 7 फरवरी को अपलोड की गई रील में विदाई के लिए ब्लेज़र पहने छात्रों को शानदार कारों को चलाते हुए देखा जा सकता है, जिसमें बॉलीवुड फिल्म 'एनिमल' का प्रसिद्ध गाना "अरजन वैली" बज रहा है. इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में आक्रोश फैल गया. लोगों ने अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. यह भी पढ़ें: VIDEO: फेयरवेल पार्टी में खतरनाक स्टंट, रील बनाने के चक्कर में थार की बोनट से गिरे छात्र, वीडियो वायरल

पुलिस उपायुक्त अमिता वनानी ने सख्त कार्रवाई का वादा किया. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वनानी ने कहा, "हमने फुटेज की समीक्षा की है और कई उल्लंघनों की पहचान की है. कानून अपना काम करेगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी." पुलिस ने उस स्कूल का भी दौरा किया जहां छात्र पढ़ते हैं और उनके माता-पिता का विवरण प्राप्त किया. इस बीच, स्कूल के संस्थापक वरदान काबरा ने कहा कि संस्था इस तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है.

Surat's Fountain Head School students arrive in 30 luxury cars for the farewell party

Time for Tai to check if their parents have paid income taxpic.twitter.com/2XTps7ApIj

— 𝕲𝖆𝖓𝖊𝖘𝖍 * (@ggganeshh) February 10, 2025