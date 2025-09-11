Viral Video: नेपाल में फंसी भारतीय महिला ने लगाई भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार, कहा- ' जिस होटल में रह रही थी भीड़ ने उसे फूंका'

नेपाल में फंसी भारतीय नागरिक उपासना गिल (Photo: Instagram)

नेपाल, पोखरा, 11 सितंबर: नेपाल के पोखरा में फंसी भारतीय नागरिक उपासना गिल ने एक वीडियो जारी कर नेपाल की भयावह स्तिथि का खुलासा किया है. उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जारी की है और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है. उपासना गिल बताया कि वो नेपाल में एक वॉलीबॉल लीग की मेजबानी के लिए गई थीं. वो जिस होटल में ठहरी थीं, उसे प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया. "मेरा सारा सामान, मेरे कमरे में था, और पूरे होटल में आग लगा दी गई. मैं उस समय स्पा में थी, और लोग लाठियां लेकर मेरे पीछे दौड़ रहे थे. मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाई." गिल ने रोते हुए कहा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अब सिर्फ स्थानीय प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पर्यटकों को भी निशाना बना रहे हैं. उपासना ने जल्द से जल्द भारत सरकार से मदद की अपील की है. यह भी पढ़ें: Nepal Gen-Z Protest: नेपाल के अरबपति उपेंद्र महतो के घर में जेन-ज़ी प्रदर्शनकारियों ने की लूटपाट और तोड़फोड़, देखें वीडियो

नेपाल में फंसी भारतीय महिला ने लगाई भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार