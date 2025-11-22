Viral Video: 'मैं मराठी हूं, बिहारियों का ऑर्डर नहीं मानूंगी!’ महिला के समर्थन में आकर MNS कार्यकर्ताओं ने बिहारी बॉस को मारा थप्पड़

मनसे कार्यकर्ताओं ने बिहारी शख्स को मारा थप्पड़ (Photo Credits: X)

Viral Video: एक वायरल वीडियो (Viral Video) में आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ताओं ने एक मराठी कर्मचारी (Marathi Employee) और उसके बिहारी मालिक (Bihari Boss) के बीच हुए झगड़े में एक आदमी को थप्पड़ मारा. इस वीडियो ने ऑनलाइन जोरदार बहस छेड़ दी है, जिससे इलाके के मतभेद और काम की जगह के मामलों में राजनीतिक दखल पर सवाल उठ रहे हैं.

एक्स पर खूब शेयर हो रहे इस वीडियो में, एक ऑफिस के अंदर झगड़ा दिखाया गया है. क्लिप के साथ शेयर किए गए दावों के मुताबिक, मालिक ने अपनी महिला कर्मचारी से समय पर काम पर आने को कहा था. महिला ने कथित तौर पर मना कर दिया और कहा कि एक मराठी होने के नाते, वह एक बिहारी मालिक के कहने पर काम नहीं करेगी. सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, इस बात से MNS कार्यकर्ता बताए जा रहे लोगों का शामिल होना शुरू हो गया.

वीडियो में पीली टी-शर्ट पहने दो आदमी, जिनकी ऑनलाइन पहचान कथित तौर पर MNS वर्कर के तौर पर हुई है, मालिक से बात करते दिख रहे हैं, जबकि दो और लोग ऑफिस के अंदर ही हैं. थोड़ी देर की बहस के बाद, मामला अचानक बिगड़ जाता है: पीले कपड़े पहने दो आदमी मालिक को कई बार थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। एक औरत, जो गुस्से में लग रही है, फ्रेम में आती है, जब मारपीट जारी रहती है और वहां मौजूद दूसरे लोग मालिक को धमकाते या डराते हुए दिखते हैं. यह भी पढ़ें: Forgotten Boeing Plane: मुंबई-पुणे हाईवे पर भूला हुआ बोइंग प्लेन, जानें महाराष्ट्र के सबसे अनोखे रोडसाइड अट्रैक्शन के पीछे की कहानी

मनसे कार्यकर्ताओं ने बिहारी शख्स को मारा थप्पड़

बॉस ने पूछा तुम टाइम पर ऑफिस क्यों नही आती हो? महिला ने कहा मैं मराठी हूँ यह मेरा महाराष्ट्र है यहां तुम बिहार वालो की नही मेरी चलेगी राज ठाकरे के पार्टी के लोगो ने जाकर बॉस की पिटाई कर दी pic.twitter.com/d7cutqz1KV — Nehra Ji (@nehraji77) November 21, 2025

क्लिप में एक अफरा-तफरी वाला सीन दिखाया गया है, जिसमें कई लोग एम्प्लॉयर को घेरकर उस पर चिल्ला रहे हैं, जिससे ऑफिस में हुई अनबन गरमागरम बहस में बदल जाती है. हालांकि, फ्री प्रेस जर्नल ने वीडियो के ओरिजिन, ऑथेंटिसिटी या उससे जुड़े दावों को खुद से वेरिफाई नहीं किया है.

इस फुटेज पर ऑनलाइन तुरंत कड़े रिएक्शन आए. कई यूज़र्स ने एम्प्लॉयर को थप्पड़ मारते हुए देखे गए लोगों के बर्ताव की बुराई की, इसे कानून के खिलाफ, बिना उकसावे वाला और राजनीति से प्रेरित बताया। कई लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि इस असहमति के लिए राजनीतिक दखल की जरूरत थी, और कहा कि ऑफिस का अनुशासन राजनीतिक पार्टियों का काम नहीं है.

दूसरों ने काम की जगह पर व्यवहार को सही ठहराने के लिए क्षेत्रीय पहचान के कथित इस्तेमाल की आलोचना की और कहा कि यह गलत तरीके से समुदायों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है. कुछ ने इसमें शामिल लोगों पर भाषा और क्षेत्रीय अंतर का इस्तेमाल करके नाटकीय असर डालने का भी आरोप लगाया.