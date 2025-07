Viral Video: एस्केलेटर की रेलिंग और दीवार के बीच फंसा लड़के का सिर, काफी मशक्कत के बाद निकाला गया

रेलिंग और दीवार के बीच फंसा लड़के का सिर (Photo: Insta|livingchina)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चीनी लड़के का सिर 16 जुलाई को चीन के चोंगकिंग में एक एस्केलेटर और बगल की दीवार के बीच फंस गया. स्थानीय लोगों और उसके साथियों की कड़ी मशक्कत के बाद लड़के के सिर को बाहर निकाला गया. खबरों के अनुसार, गनीमत रही कि उसे कोई चोट नहीं आई और उसे जांच के लिए पास के अस्पताल भेज दिया गया. इस जानलेवा घटना का वीडियो एक राहगीर ने कैद कर लिया और अब यह इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. इस वीडियो पर मज़ेदार टिप्पणियाँ भी हो रही हैं. खबरों के अनुसार, खोजबीन करते समय उत्सुकतावश लड़के ने अपना सिर एस्केलेटर और दीवार के बीच फंसा लिया. यह भी पढ़ें: Brazil: बाकाबल में 12 वर्षीय लापता बच्ची की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जर्नलिस्ट ने गलती से उसके शव पर रखा पैर, खौफनाक वीडियो आया सामने

स्थानीय लोगों में से किसी ने एक्सकेलेटर को हिलने से रोक दिया और उसकी गंभीर चोट कम हो गई. हालांकि एस्केलेटर हिलना बंद हो गया था, फिर भी लड़का अपना सिर निकालने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है. कुछ स्थानीय लोग फँसे हुए लड़के को बचाने के लिए आगे आए और उसे बिना किसी चोट के जाल से बाहर निकालने में मदद की. पूरी घटना को वहां मौजूद लोगों ने कैद कर लिया और @livingchina ने इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, The explorer's childhood. hope he will be smarter in the future."

एस्केलेटर की रेलिंग और दीवार के बीच फंसा लड़के का सिर

कुछ दिन पहले, सोशल मीडिया पर एक और मज़ेदार वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति, शराब की बोतल लेने कोशिश में शराब की दुकान की लोहे की ग्रिल में फंसा गया. दुकान पर मौजूद दूसरे ग्राहकों की काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया.