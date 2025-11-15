Viral Video: नासिक में पाइप लाइन के अंदर से सड़क पार करते दिखे बाइक सवार, सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

पाइप लाइन के अंदर से सड़क पार करते दिखे बाइक सवार (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे एक वीडियो (Viral Video) में एक अजीबोगरीब और जोखिम भरी घटना दिखाई दे रही है, जिसमें कई बाइक सवार सड़क के बीचों-बीच रखी एक बड़ी पाइपलाइन से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऑनलाइन व्यापक रूप से शेयर की गई इस क्लिप ने गंभीर सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया है और साथ ही नेटिजन्स की ओर से मजेदार प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं. इंस्टाग्राम यूजर अभिषेक सिंह द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो में सड़क पर एक कंक्रीट की सुरंग जैसी पाइप पड़ी दिखाई दे रही है, जो यातायात के प्रवाह को बाधित कर रही है. जैसे ही वाहन रुकावट से बचने के लिए अपनी गति धीमी करते हैं, कई बाइक सवार एक अनोखा शॉर्टकट चुनते हुए, सीधे उस खोखले पाइप से दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं. लोगों को उस पाइप या सुरंग के अंदर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए देखकर कई दर्शक दंग रह गए.

हालांकि सटीक स्थान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यह घटना नासिक में हुई. बाइकर्स के इस अनोखे करतब ने लोगों में मनोरंजन और चिंता दोनों पैदा कर दी, और कई लोगों ने व्यस्त सड़क पर इस तरह के स्टंट करने के संभावित खतरों की ओर इशारा किया. यह भी पढ़ें: Viral Video: बाइक सवारों की खतरनाक हरकत कैमरे में कैद, पाइपलाइन को शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करते कैमरे में कैद

पाइप लाइन के अंदर से सड़क पार करते बाइक सवार

एक फॉलो-अप वीडियो में, वीडियो पोस्ट करने वाले इंस्टाग्राम यूजर अभिषेक सिंह, बाइकर्स को दोबारा पाइप में घुसने से रोकने के लिए पत्थरों और अन्य बाधाओं का इस्तेमाल करके पाइप को बंद करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनका यह कदम किसी भी संभावित दुर्घटना या चोट से बचने के लिए था, क्योंकि अगर कोई संकरी संरचना के अंदर संतुलन खो देता या टकरा जाता, तो पाइप एक बड़ा खतरा बन सकता था.

इन वीडियो ने सड़कों पर छोड़ी गई निर्माण सामग्री के आसपास उचित बैरिकेड्स लगाने की जरूरत और सड़क अनुशासन के महत्व पर ऑनलाइन चर्चा को बढ़ावा दिया है. नागरिकों ने स्थानीय अधिकारियों से ऐसे खतरनाक ढांचों पर ध्यान देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.