Viral: केरल उबर ड्राइवर ने महिला को वॉट्सऐप पर मैसेज कर उसके परफ्यूम के बारे में पूछा, पोस्ट शेयर कर यात्री ने प्राइवेसी सेटिंग्स पर उठाए सवाल

केरल की एक महिला उस समय हैरान रह गई जब एक कैब ड्राइवर ने उसे मैसेज करके कुछ ऐसा पूछा जिसे वह उसके साथ साझा करने में असहज महसूस कर रही थी. खुद को उबर ड्राइवर बताने वाले मुहम्मद मिशाल नाम के एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर एक महिला यात्री को मैसेज किया और उससे पूछा कि वह कौन सा परफ्यूम लगाती है. उसने लिखा, "क्या तुम्हें मैं याद हूं? क्या तुम बता सकती हो कि तुम कौन सा स्प्रे इस्तेमाल कर रही हो?" स्मृति कन्नन, जिन्होंने पहले अपने घर से कोच्चि के एडापल्ली में एक दुकान तक जाने के लिए मुहम्मद की कैब बुक की थी, ने एक्स पर इस घटना की सूचना दी और कैब बुकिंग ऐप पर गोपनीयता सेटिंग्स पर सवाल उठाया.

यह सब तब शुरू हुआ जब कन्नन को एक अनजान नंबर से "हाय" संदेश मिला. वह जानना चाहती थी कि क्या यह कोई सच्चा व्यक्ति है जिसे वह जानती है और जो उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, उसने व्हाट्सएप संदेश का जवाब दिया. बाद में बातचीत में, उबर ड्राइवर ने पूछा कि क्या वह उसे याद है. उसने बताया कि उसने उसे कैब राइड दी थी. उसने कन्नन को बताया कि वह हाल ही में उसकी यात्री थी और कथरीकाडावु से उसकी बुकिंग स्वीकार करने के बाद उसे एडापल्ली में एक नेल शॉप पर छोड़ दिया. चैट से पता चला कि महिला ने उबर ड्राइवर को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन इस हरकत से उसे कोई परेशानी नहीं हुई.

WHAT THE FUCK @Uber_India how bad are your privacy settings? An uber driver messages me on WhatsApp and asks me creepy questions. Seriously how safe are women??? pic.twitter.com/vFnSvLrPPp

— Smriti Kannan (@smriti_kannan) February 11, 2025