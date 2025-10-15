VIDEO: 15 साल की लड़की ने XUV 700 से तोड़ी दीवार, कार ड्राइविंग सिखा रहे पिता बाल-बाल बचे, हादसे का वीडियो वायरल

Underage Driving Accident: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक 15 साल की लड़की एक नई नवेली महिंद्रा XUV 700 को घर की दीवार में घुसा देती है. हादसा उस वक्त हुआ जब लड़की के पिता उसे पार्किंग से गाड़ी निकालना सिखा रहे थे. यह घटना 13 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है.
CCTV वीडियो में क्या दिखा?
रेडिट (Reddit) पर शेयर किए गए CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि लड़की पार्किंग से धीरे-धीरे गाड़ी निकाल रही है और उसके पिता पास में खड़े होकर उसे निर्देश दे रहे हैं. अचानक गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाती है और लड़की का कंट्रोल बिगड़ जाता है.
15 year old girl driving Xuv700 rammed my wall
byu/Akshayj3 inCarsIndia
गाड़ी को दीवार की तरफ तेजी से बढ़ता देख पिता घबराकर चिल्लाते हैं, "ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक!", लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. कार सीधे सामने वाले घर की दीवार से जोर से जा टकराती है. इस दौरान पिता भी बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाते हैं, नहीं तो वह भी गाड़ी की चपेट में आ सकते थे.
बड़ा हादसा टल गया
जिस घर की दीवार टूटी, उसके मालिक ने बताया कि गनीमत रही कि कार पिलर से नहीं टकराई. अगर गाड़ी पिलर से टकराती तो घर की बालकनी, छत और वहां खड़ी मोटरसाइकिलों को भी भारी नुकसान हो सकता था.
पुलिस में नहीं हुई शिकायत
रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के बाद लड़की ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी. उसके पिता ने भी नुकसान की पूरी भरपाई करने का वादा किया, जिसके चलते घर के मालिक ने कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई. यह घटना किस शहर की है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन यह नाबालिगों को गाड़ी देने के खतरों को साफ तौर पर दिखाता है. यह माता-पिता के लिए एक सबक है कि सही उम्र और पूरी ट्रेनिंग के बिना बच्चों को गाड़ी चलाने देना कितना खतरनाक हो सकता है.