जहरीले सांपों को मारकर पल भर में खा जाता है ये खतरनाक पक्षी, Viral Video देख उड़ जाएंगे आपके होश
सांप का दुश्मन है यह पक्षी (Photo Credits: X)

Viral Video: जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवरों को आमतौर पर घातक ही माना जाता है. खासकर, शेर, बाघ, तेंदुए जैसे खतरनाक शिकारी जानवरों का पूरे जंगल में दबदबा देखने को मिलता है. यही वजह है कि लोग इन जानवरों से दूरी बनाकर रखने में  ही अपनी भलाई समझते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक पक्षी (Bird) सांप (Snake) का खतरनाक अंदाज में शिकार करता हुआ दिख रहा है. इस वीडियो में खतरनाक पक्षी जहरीले सांप का न सिर्फ शिकार करता है, बल्कि उसे अपना भोजन बनाता हुआ भी दिखाई दे रहा है. इस नजारे को देखकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे.

इस वीडियो को एक्स पर @AmazingSights नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- ‘सेक्रेटरी बर्ड, सबसे खूबसूरत स्नेक किलर. ‘द आर्चर ऑफ स्नेक्स’ के नाम से मशहूर यह पक्षी अपने अद्भुत स्नेक-हंटिंग स्किल के लिए फेमस है. यह पक्षी अपने शिकार को केवल 15 मिलीसेकेंड में मारने के लिए 195 न्यूटन तक की शक्तिशाली किक का इस्तेमाल करता है. यह भी पढ़ें: छोटा सा कीड़ा पड़ा खतरनाक सांप पर भारी, Viral Video में देखें कैसे कर दी नागराज की हालत खराब

जहरीले सांपों का काल है यह पक्षी

गौरतलब है कि इस वीडियो को कई पार्ट में जोड़कर बनाया गया है. जिसमें देखा जा सकता है कि एक पक्षी नकली सांप को असली समझकर उसे अपने नुकीले पैरों से मार रहा है. वास्तविकता में यह पक्षी सांपों को देखकर इसी तरह से उन पर हमला करता है और उन्हें पल भर में मौत के घाट उतार कर उसे अपना भोजन बना लेते हैं. इस बर्ड को सेक्रेटरी बर्ड के नाम से जाना जाता है, जो खतरनाक शिकारी होता है.