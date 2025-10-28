कैंसर का कारण बन सकता है बाजार में मिलने वाला रोस्टेड चना, शख्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा | Video

Representational Image | Pexels

भारत में खाद्य मिलावट की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. सब्जियों पर चमक के लिए केमिकल, फलों पर वैक्स और अब एक आम व हेल्दी स्नैक भुना चना भी मिलावट का शिकार हो गया है. हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने लोगों की नींद उड़ा दी है. वीडियो में एक शख्स दावा करता है कि बाजार में मिलने वाला ज्यादातर पीला भुना चना असली नहीं होता, बल्कि उसे रंगने के लिए खतरनाक केमिकल मिलाया जाता है. शख्स कहता है बाजार वाला चना बहुत चमकीला पीला होता है. दानों का आकार असामान्य रूप से बड़ा होता है. उंगलियों से दबाते ही पाउडर बन जाता है

चने में कौन-सा केमिकल?

वीडियो के अनुसार, चने को चमकीला पीला दिखाने के लिए इसमें Auramine नामक केमिकल रंग मिलाया जाता है. यह केमिकल देखने में हल्दी जैसा लगता है और सीधे चने पर लगाया जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, ओरमाइन एक खतरनाक सिंथेटिक डाई है जो शरीर में जाकर लिवर व किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है और कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है.

वीडियो में दावा: चने में मिलाई जा रही है कैंसरकारी केमिकल

कैसे पहचानें असली और नकली चना?

असली भुना चना हल्के भूरे रंग का होता है जबकि मिलावटी भुना चना चटक पीला और चमकीला होता है. इसके साथ ही नकली चने का आकार सामान्य दाने बड़ा होता है. असली चना दबाने पर आसानी से नहीं टूटता जबकि नकली चना उंगलियों में रगड़ते ही पाउडर हो जाता है. असली चने में हल्की प्राकृतिक सुगंध होती है जबकि नकली नकली चने में अक्सर तेज गंध होती है.

क्या करें?

घर पर खुद चना भूनें, या कच्चा चना खरीदकर अपने सामने भुनवाएं. अगर आपको चना मिलावटी लग रहा है तो न खाएं. भुना चना प्रोटीन, फाइबर और पोषक तत्वों का बढ़िया स्रोत है, लेकिन मिलावट इसे जहर में बदल सकती है.