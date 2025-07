Who Will Be the Next Vice President of India: राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार या शशि थरूर, कौन होगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति? सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों के नामों पर लगाई जा रही अटकलें

Who Will Be the Next Vice President of India: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा. सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है और लोग अपने-अपने पसंदीदा नेताओं के नामों का सुझाव दे रहे हैं. धनखड़ के कार्यकाल के अभी दो साल बचे हैं और ऐसे में इस पद के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के नाम सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं.

भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा?

Jagdeep Dhankar - next President of BJP Nitish Kumar - next Vice President of India pic.twitter.com/ht2dB0Suil — Shashank Shekhar Jha (@shashank_ssj) July 21, 2025

भारत के अगले उपराष्ट्रपति के लिए संभावित उम्मीदवार

Some possibilities for the next Vice-President are: 1) Ghulam Nabi Azad 2) Rajnath Singh 3) Nitish Kumar 4) Nirmala Sitharaman 5) Shivraj Singh Chouhan 6) Nitin Gadkari 7) Shashi Tharoor — A Rao (@raoabhijeet) July 21, 2025

क्या शिवराज सिंह चौहान अगले उपराष्ट्रपति होंगे?

Shivraj Singh Chauhan next vice president? https://t.co/7pAr8ZuOFT — Indian Century (@IndianCentury_) July 21, 2025

क्या नीतीश कुमार अगले उपराष्ट्रपति होंगे?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देश का अगला उपराष्ट्रपति बनना तय.बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव में जाएगी. जेडीयू का उपमुख्यमंत्री होगा.नीतीश के बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. — sameer chougaonkar (@semeerc) July 21, 2025

'राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति बनें', यूजर ने कहा

Rajnath Singh as new VP and Yogi ji as the defence minister is a wild wild theory. But if it happens can’t wait to see Yogi ji in a national role 🔥 — Monica Verma (@TrulyMonica) July 21, 2025

क्या नीतीश कुमार जगदीप धनखड़ की जगह लेंगे?

कुछ यूजर्स का मानना है कि अगर बीजेपी-जेडीयू के बीच कोई नया गठबंधन बनता है, तो नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, जो एक रणनीतिक कदम भी होगा. वहीं, कुछ लोगों ने राजनाथ सिंह को उनके अनुभव और संतुलित छवि के कारण इस पद के लिए उपयुक्त बताया है.

इसी बीच शिवराज सिंह चौहान और गुलाम नबी आजाद के नामों को भी “सरप्राइज़ कैंडिडेट” की तरह देखा जा रहा है, जो राजनीतिक संतुलन का संकेत हो सकता है.

क्या शशि थरूर को बनाया जा सकता उपराष्ट्रपति?

कुछ लोगों ने तो निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और यहां तक कि शशि थरूर जैसे नेताओं के नाम भी चर्चा में डाल दिए हैं. इससे स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर राजनीतिक कयासबाजी अपने चरम पर है.

क्या होगा सत्ताधारी गठबंधन का अंतिम फैसला?

हालांकि, अंतिम फैसला संसद और सत्ताधारी गठबंधन की रणनीति पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर हर कोई अपने-अपने संभावित उम्मीदवारों के साथ चर्चा में डूबा हुआ है.