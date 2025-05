VIDEO: न्यूयॉर्क में बड़ा हादसा! ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया मैक्सिकन नेवी का जहाज, 34 लोग घायल

न्यूयॉर्क: अमेरिका दौरे पर आए मैक्सिकन नौसेना का एक बड़ा ट्रेनिंग जहाज़ शनिवार शाम को न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया, जिससे कम से कम 34 लोग घायल हो गए हैं. घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.

इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि जहाज़ के ऊंचे मस्तूल ब्रिज से टकराते हैं और उसके कुछ हिस्से टूटकर डेक पर गिर जाते हैं. बताया जा रहा है कि जहाज़ का नाम 'क्वाओतेमोक' (Cuauhtémoc) है और यह ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

घटना के समय बड़ी संख्या में लोग जहाज़ को देखने पहुंचे थे. जैसे ही मस्तूल ब्रिज से टकराए, लोग डरकर पानी के किनारे से भागने लगे.

Uhhh what is happening here??? That boat celebrating some Mexican boat just crashed into Brooklyn Bridge pic.twitter.com/q0WTGwSnHr — NoiseHacker (@noisehacking) May 18, 2025

न्यूयॉर्क इमरजेंसी मैनेजमेंट (NYCEM) ने जानकारी दी है कि वह स्थिति को संभालने में जुटा है, लेकिन फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है. न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट ने भी पुष्टि की है कि कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे जहाज़ पर थे या पुल पर.

UPDATE: At least 34 injured, some critical, after Mexican Navy ship hits the Brooklyn Bridge pic.twitter.com/yWvohWWzKM — BNO News (@BNONews) May 18, 2025

200 से ज्यादा लोग थे जहाज़ पर सवार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस जहाज़ पर मैक्सिकन नेवी के 200 से ज्यादा क्रू मेंबर मौजूद थे. यह एक सद्भावना दौरे पर न्यूयॉर्क आया था.

WATCH: Mexican navy tall sailing ship collides with Brooklyn Bridge in New York; search and rescue operations underway. pic.twitter.com/vGYlXfLiKY — AZ Intel (@AZ_Intel_) May 18, 2025

न्यूयॉर्क के मेयर मौके पर मौजूद

न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें पूरी जानकारी दी गई. मैक्सिकन नेवी ने जहाज़ को नुकसान पहुंचने की पुष्टि की है और बताया है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

WATCH: Ship collides with the Brooklyn Bridge; two people injuredpic.twitter.com/5In1NAukzF — BNO News (@BNONews) May 18, 2025

फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है और ब्रुकलिन ब्रिज के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यह हादसा कैसे हुआ और जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जांच जारी है.