Manisha Dancer Chased by Public: सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील वीडियो बनाने के लिए फेमस मनीषा डांसर को पार्क में लोगों ने दौड़ा कर पीटा, देखें वायरल वीडियो

एक चौंकाने वाली घटना में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनीषा डांसर (Manisha Dancer) को नोएडा के मायावती पार्क में स्थानीय लोगों ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. सार्वजनिक स्थानों पर रिकॉर्ड किए गए उनके अश्लील डांस वीडियो के जवाब में, स्थानीय भीड़ ने मनीषा और उनकी साथी खुशी, जिन्हें सोशल मीडिया पर 'खुशी डांसर' के नाम से भी जाना जाता है, को बेल्ट से पीट दिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल वीडियो में मनीषा और ख़ुशी को एक पुलिस अधिकारी की मदद से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है. हालांकि पुरुषों के एक गुस्साए समूह ने लड़कियों का पीछा किया और उन्हें पीटते और धक्का देते हुए देखा जा सकता है. यह भी पढ़ें: Lucknow Shocker: 'भाई के लिए ऑक्सीजन मांगी, तो अस्पताल के स्टाफ ने पीट दिया': KGMU ट्रॉमा सेंटर में रोती हुई महिला का VIDEO वायरल

वायरल वीडियो को एनसीएम इंडिया काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, "सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील वीडियो बनाने के लिए कुख्यात मनीषा डांसर को नोएडा के एक पार्क में लोगों ने उस समय पीछा किया जब वह कथित तौर पर एक वीडियो शूट कर रही थी. हिंसा के किसी भी कृत्य की निंदा की जानी चाहिए लेकिन फिर लोग कब तक इन सभी उपद्रवों को बर्दाश्त करेंगे?"

Manisha Dancer who is notorious for making obscene videos in public places were chased by public in a park of Noida while she was allegedly shooting a video. Any act of violence must be condemned but then for how long people will tolerate all these nuisance? pic.twitter.com/Qawoeznz95

— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) June 22, 2025