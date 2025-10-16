मुंबई के रेलवे स्टेशन पर रात 1 बजे शख्स ने करवाई दर्द में तड़पती महिला की डिलीवरी, सोशल मीडिया यूजर्स ने की जमकर तारीफ: VIDEO

मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. एक गर्भवती महिला को जब अस्पताल ने भर्ती करने से इनकार कर दिया, तो एक अजनबी व्यक्ति ने न सिर्फ उसकी मदद की बल्कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही बच्चे का सुरक्षित जन्म भी कराया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग उसे रियल लाइफ हीरो कहकर सलाम कर रहे हैं. यह घटना राम मंदिर रेलवे स्टेशन (Ram Mandir Railway Station) पर रात करीब 1 बजे घटी.
महिला अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही थी तभी अचानक उसे लेबर पेन शुरू हुआ. परिजनों ने पहले पास के एक अस्पताल में उसे ले जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल ने डिलीवरी करने से मना कर दिया. मजबूर होकर परिवार वापस ट्रेन में चढ़ गया लेकिन यात्रा के दौरान महिला की स्थिति और गंभीर हो गई.
अजनबी ने बढ़ाया मदद का हाथ
जैसे ही ट्रेन राम मंदिर स्टेशन पर पहुंची, एक यात्री ने स्थिति देखकर ट्रेन की चेन खींची और ट्रेन रोक दी. तब तक बच्चे का आधा जन्म हो चुका था. न कोई डॉक्टर था और न ही एम्बुलेंस तुरंत उपलब्ध थी. इस बीच उसी यात्री ने आगे बढ़कर महिला की मदद करने का फैसला किया. वहीं मौजूद अन्य यात्रियों ने डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस आने में समय लग रहा था.
वीडियो कॉल पर महिला डॉक्टर ने दी गाइडेंस
इसी बीच एक महिला डॉक्टर ने वीडियो कॉल के जरिए पूरी प्रक्रिया में गाइड किया. शख्स जिनका नाम Vikas Bendre हैं उन्होंने डॉक्टर के बताए निर्देशों का शांत मन से पालन किया और कुछ ही मिनटों में बच्चे का सुरक्षित जन्म हो गया. डिलीवरी के बाद रेलवे स्टाफ और यात्रियों की मदद से मां और नवजात को अस्पताल ले जाया गया. दोनों की स्थिति स्थिर बताई गई है.
रियल लाइफ हीरो को सोशल मीडिया यूजर्स ने किया सैल्यूट
View this post on Instagram
इस घटना का वीडियो और कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लोगों ने अजनबी की हिम्मत और इंसानियत की तारीफ की.
सवालों के घेरे में अस्पताल की लापरवाही
जहां एक ओर लोगों ने अजनबी की बहादुरी को सलाम किया, वहीं दूसरी ओर अस्पताल द्वारा गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार पर सवाल उठने लगे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि अगर अस्पताल ने समय पर मदद की होती, तो यह स्थिति ही न बनती.