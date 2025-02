Madhya Pradesh: शिकार के दौरान कुएं में गिरे बाघ और सूअर, Viral Video में देखें कैसे किया गया दोनों को रेस्क्यू

Tiger and Boar Viral Video: एक तरफ जहां जंगल में रहने वाले कई जानवर अपना पेट भरने के लिए पेड़, पौधों पर आश्रित होते हैं तो वहीं मांसाहारी जानवर भोजन के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए अक्सर बाघ, तेंदुआ और शेर जैसे खूंखार शिकारी जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए घात लगाए बैठे रहते हैं और मौका पाते ही उनका काम तमाम कर देते हैं. इस बीच मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) से एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां शिकार का पीछा करते हुए एक बाघ (Tiger), जंगली सूअर (Wild Boar) के साथ कुएं में गिर गया. बताया जा रहा है कि घटना सिवनी जिले के पिपरिया हरदुली गांव की है, जो पेंच टाइगर रिजर्व (Pench Tiger Reserve) के बफर जोन में स्थित है.

इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तुंरत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. बाघ को बाहर निकालने के लिए एक पारंपरिक खाट और क्रेन का उपयोग किया गया,काफी मशक्क्त के बाद बाघ को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया, फिर जंगली सूअर को भी सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला गया.

इस वीडियो को भारतीय वन सेवा अधिकारी प्रवीण कास्वां ने अपने एक्स अकाउंट @ParveenKaswan से शेयर किया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- जब पेंच अभ्यारण्य में एक बाघ और सूअर एक कुएं में गिर गए. दोनों ने शांत रहने और बचावकर्मियों को काम करने देने का फैसला किया. यह भी पढ़ें: Viral Video: शख्स ने खोला घर का दरवाजा तो सामने आ गया खूंखार बाघ, फिर जो हुआ... देखकर हो जाएंगे हैरान

शिकार के दौरान कुएं में गिरे बाघ और सूअर

When a tiger and a boar fell into a well at Pench reserve. Both decided to stay calm and let rescuers do the job. Kudos to team @PenchMP pic.twitter.com/53hxMWTWC6

