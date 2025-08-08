FACT CHECK: क्या भारत सरकार लोगों को 3 महीने का फ्री रिचार्ज दे रही है? PM मोदी के वीडियो से चल रहा स्कैम, जानिए सच्चाई

Photo- free_recharge_5/Instagram

Free Recharge Scam: सोशल मीडिया पर एक बार फिर एक फर्जी स्कीम ने लोगों को उलझा दिया है. इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार 3 महीने का फ्री मोबाइल रिचार्ज दे रही है. इस क्लिप को लाखों लोग देख चुके हैं, हजारों लाइक्स और कमेंट्स के साथ इसे जमकर शेयर भी किया जा रहा है. दावा ये है कि अगर यूजर कुछ स्टेप्स फॉलो करें और दिए गए लिंक पर क्लिक करें, तो उन्हें रिचार्ज मिल जाएगा. लेकिन इस तरह के वादे कितने सच्चे हैं, आइए जानते हैं.

फर्जी दावा हो रहा वायरल

क्या वाकई सरकार दे रही है फ्री रिचार्ज?

हमने इस वायरल वीडियो की तह तक जाने के लिए जांच शुरू की. सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश की है कि क्या भारत सरकार ने सच में कोई फ्री रिचार्ज स्कीम लॉन्च की है? इसके लिए Google पर "फ्री रिचार्ज योजना भारत सरकार" जैसे कीवर्ड सर्च किए गए, लेकिन कहीं से भी कोई ऑफिशियल जानकारी या न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जो इस दावे की पुष्टि कर सके.

PIB ने भी बताया फर्जी

जांच के दौरान हमें भारत सरकार के फैक्ट चेक विंग PIB Fact Check की एक पोस्ट मिली, जो दिसंबर 2023 में शेयर की गई थी. इसमें साफ तौर पर कहा गया था, "भारत सरकार की तरफ से कोई भी फ्री रिचार्ज स्कीम नहीं चलाई जा रही है. ये दावा फर्जी है और धोखाधड़ी का हिस्सा हो सकता है."

नतीजा क्या निकला?

हमारी जांच से ये बात साफ हो जाती है कि रक्षाबंधन के नाम पर फ्री रिचार्ज का दावा पूरी तरह से झूठा और स्कैम है. सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही है.

आपसे निवेदन है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें. मुफ्त की चीजों के नाम पर आपकी निजी जानकारी चोरी हो सकती है या आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं.