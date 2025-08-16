FACT CHECK: क्या केंद्र सरकार देशभर की सभी बेटियों को मुफ्त स्कूटी दे रही है? सोशल मीडिया पर फर्जी दावा वायरल, जानें सच्चाई

Photo- @PIBFactCheck/X

Free Scooty Scheme Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार देशभर की सभी महिलाओं और बेटियों को मुफ्त स्कूटी दे रही है. यह वीडियो एक यूट्यूब चैनल 'techayasfacts' पर अपलोड किया गया है और इसे काफी लोग शेयर भी कर रहे हैं. लेकिन हकीकत कुछ और ही है. हालांकि, PIB फैक्ट चेक ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई स्कीम सरकार ने लॉन्च नहीं किया है. केंद्र सरकार ने महिलाओं या बेटियों के लिए 'फ्री स्कूटी योजना' नाम से कोई योजना शुरू नहीं की है. यूट्यूब वीडियो में किया गया दावा पूरी तरह से फर्जी है.

ये भी पढें: FACT CHECK: भारत ने सिंधु जल संधि पर अपने रुख से यू-टर्न ले लिया है? पाकिस्तान समर्थित अकाउंट फैला रहे झूठ, जानें सच्चाई

'फ्री स्कूटी' के नाम पर फैल रहा झूठा दावा

अफवाहें उड़ाने का क्या है मकसद?

अक्सर देखा गया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य केवल लोगों को गुमराह करना होता है. कई बार इन झूठी खबरों की वजह से लोग अपनी निजी जानकारी साझा कर देते हैं या फर्जी वेबसाइट्स पर जाकर ठगी का शिकार हो जाते हैं. यही वजह है कि PIB बार-बार लोगों से अपील करता है कि किसी भी योजना या स्कीम की जानकारी सबसे पहले संबंधित मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट या @PIBFactCheck पर ही देखें.

बिना सोचे-समझे शेयर न करें वायरल खब

सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाएं जरूर चला रखी हैं, लेकिन 'फ्री स्कूटी योजना' उनमें शामिल नहीं है. इसलिए अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज या वीडियो आता है तो बिना सोचे-समझे उसे शेयर न करें.

सरकार की किसी भी स्कीम की सही जानकारी प्राप्त करने का सबसे सुरक्षित तरीका केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना है. अफवाहों से बचें और दूसरों को भी जागरूक करें.