Fact Check: केंद्र सरकार स्टूडेंट्स को दे रही है फ्री लैपटॉप? PIB Fact Check ने किया स्कैम का खुलासा, जानें वायरल दावे की सच्चाई
Photo- @PIBFactCheck/X

Free Laptop Scam: अगर आपके पास कोई मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि सरकार स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप दे रही है, तो जरा संभल जाइए. पीआईबी फैक्ट चेक ने 15 अगस्त 2025 को साफ किया है कि ऐसा कोई सरकारी प्लान नहीं है. दरअसल, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर एक लिंक शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलेंगे. PIB ने चेतावनी दी है कि यह पूरी तरह से फर्जी मैसेज है. स्कैमर्स लोगों को इस लिंक पर क्लिक करने के लिए लालच दे रहे हैं, ताकि वे आपकी निजी जानकारी और डेटा चुरा सकें.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के फर्जी लिंक पर क्लिक करने से आपके बैंक अकाउंट और पर्सनल डिवाइस पर साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाता है.

फ्री लैपटॉप के नाम पर ठगी!

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का स्कैम सामने आया हो. 2023 में भी 'प्रधानमंत्री फ्री लैपटॉप स्कीम' के नाम से ठगी का मामला सामने आया था, जिसे मीडिया ने बेनकाब किया था. तब भी स्कैमर्स ने छात्रों को टारगेट कर के फर्जी रजिस्ट्रेशन लिंक भेजे थे.

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें, खासकर जब वह किसी अनजान नंबर या अनवेरिफाइड अकाउंट से आया हो. हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या सरकारी नोटिफिकेशन पर भरोसा करें.

फ्री लैपटॉप स्कीम फर्जी है

PIB Fact Check ने दोहराया है कि सरकार की तरफ से फिलहाल कोई भी फ्री लैपटॉप स्कीम नहीं चलाई जा रही है. अगर आपको इस तरह का कोई मैसेज मिले तो तुरंत डिलीट करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करने से बचें.

याद रखें, आपकी और आपके डेटा की सुरक्षा सबसे जरूरी है.