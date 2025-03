मौत के घाट उतारने से पहले नन्हे हिरण के साथ खेलता दिखा शिकारी तेंदुआ, फिर पलक झपकते ही... (Watch Viral Video)

Viral Video: प्रकृति का नियम है कि इस संसार का हर जीव अपना पेट भरने के लिए किसी न किसी पर निर्भर होता है. इंसान अनाज खाकर अपना पेट भरते हैं तो शाकाहारी जानवर पेड़-पौधों की पत्तियों को अपना आहार बनाते हैं, जबकि जंगल के शिकारी जानवर खुद से कमजोर जानवरों का शिकार करके जीवित रहते हैं. यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या और अगर शिकारी जानवर अपने शिकार से ही दोस्ती कर लेगा तो वो अपना पेट कैसे भरेगा? यही वजह है कि शिकारी जानवरों से जंगल के अन्य जानवर हमेशा छुपते फिरते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शिकारी तेंदुआ (Leopard) शिकार करने से पहले हिरण के बच्चे (Baby Deer) के साथ खेलता हुआ दिखाई देता है और फिर मौका पाते ही एक झटके में उसका शिकार कर लेता है.

इस वीडियो को @TheBrutalNature नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- वह अपने खाने के साथ बहुत देर तक खेलता रहा... शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 624k व्यूज मिल चुके हैं और इस खौफनाक नजारे को देखकर लोगों के होश ही उड़ गए हैं.

शिकार करने से पहले नन्हे हिरण के साथ खेलता तेंदुआ

He played with his food for too long....😰😰 pic.twitter.com/YLmCaXIPTh

— NATURE IS BRUTAL (@TheBrutalNature) March 12, 2025