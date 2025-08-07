VIDEO: गुरुग्राम में शर्मनाक हरकत, मॉडल के सामने पैंट की जिप खोलकर मास्टरबेट करने लगा शख्स, वीडियो मे कैद घिनौनी करतूत

गुरुग्राम से एक ऐसी खबर सामने आई है जो दिखाती है कि हमारे शहरों में लड़कियां दिन के उजाले में भी कितनी असुरक्षित हैं. यह घटना राजीव चौक पर रविवार सुबह करीब 11 बजे हुई. जयपुर से लौटी एक मॉडल अपनी कैब का इंतजार कर रही थी. तभी उसने देखा कि एक आदमी उसे लगातार घूर रहा है. शुरुआत में मॉडल ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, जो शायद कोई भी लड़की ऐसी स्थिति में करती है.

लेकिन कुछ ही देर में वह शख्स मॉडल के पास आया और अपनी पैंट की जिप खोलकर उसके सामने ही मास्टरबेट (गंदी हरकत) करने लगा. इस भयावह घटना से मॉडल कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गई. उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे.

जब मदद के लिए फोन लगाया

हिम्मत जुटाकर मॉडल ने अपने फोन से उस आदमी की शर्मनाक हरकत को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. इस बीच, उसने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया. इसके बाद उसने गूगल से पुलिस का एक और नंबर निकाला और उस पर बात की. फोन के दूसरी तरफ से जो जवाब मिला, वह और भी चौंकाने वाला था. पुलिसकर्मी ने कहा कि ऑनलाइन शिकायत नहीं हो सकती, आपको खुद पुलिस स्टेशन आकर शिकायत दर्ज करानी होगी.

सोचिए, ऐसे डरावने अनुभव से गुजर रही लड़की से यह उम्मीद की जाती है कि वह खुद चलकर पुलिस स्टेशन जाए.

Gurugram model harassed in broad daylight, shocking vulgarity taped "Its a shameful act, I want to take action on this, as this is about women safety" Soni Singh, the victim shares her audial with CNN-News18@ShivaniGupta_5 | #Gurugram #Crime pic.twitter.com/uhtum2iQsy — News18 (@CNNnews18) August 7, 2025

मॉडल ने वीडियो क्यों बनाया?

बाद में मॉडल ने वीडियो शेयर करते हुए अपनी बात रखी. उसने साफ कहा, "मैं कोई वायरल गर्ल नहीं बनना चाहती. मैंने यह वीडियो अटेंशन पाने के लिए नहीं बनाया है." उसका मकसद सिर्फ अपनी आवाज उठाना और सरकार और पुलिस से यह सवाल पूछना था कि अगर उस समय मेरे साथ कोई और अनहोनी हो जाती, तो क्या तब भी मुझसे यही कहा जाता कि पहले थाने आओ?

पुलिस ने अब क्या किया?

जब मॉडल की शिकायत और वीडियो ऑनलाइन सामने आया, तब जाकर गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. बुधवार को पीड़िता खुद थाने पहुंची और अपना बयान दर्ज कराया. पुलिस अब आरोपी की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.