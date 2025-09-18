ऊटी के मंदिर में खाने की तलाश में घुसा विशालकाय भालू, स्थानीय लोगों में दहशत (Watch Viral Video)
मंदिर में घुसा भालू (Photo Credits: Instagram)

Bear Enters in Temple Viral Video: भोजन की तलाश में कई बार जंगली जानवर आसपास के रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जाते हैं, जिससे लोगों में दहशत फैल जाती है. वहीं ऊटी (Ooty) से खबर है कि यहां स्थित अय्यप्पन मंदिर (Ayyappan Temple) में हाल ही में एक भालू (Bear) को घुसते हुए देखा गया, जिससे स्थानीय लोग और श्रद्धालु दंग रह गए. मंदिर और उसके कार्यालय के सीसीटीवी कैमरों (CCTV Cameras) में यह अनोखा दृश्य देखा गया. 13 सितंबर 2025 को लगभग 2 बजे, एक भालू भोजन की तलाश में मंदिर परिसर में घुस गया. वह मंदिर के कार्यालय की एक कांच की खिड़की भी खोलने में कामयाब रहा और अंदर घुस गया. खबरों के अनुसार, हैरत की बात तो यह है कि वह बिना किसी को चोट पहुंचाए या किसी चीज को नुकसान पहुंचाए मंदिर से निकल गया.

घटना का सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें भालू को मंदिर के कार्यालय की कांच की खिड़कियों को खिसकाकर अंदर घुसते हुए देखा जा सकता है. वह दीवार पर चढ़कर कार्यालय में घुस जाता है. इसके अलावा, भालू को भोजन की तलाश में मंदिर परिसर में घूमते हुए देखा जा सकता है. काफी देर तक खोजबीन करने के बाद, भालू बिना किसी को नुकसान पहुंचाए या चोट पहुंचाए वहां से चला गया. यह भी पढ़ें: Chhattisgarh: रील बनाने के लिए भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाता दिखा युवक, वन विभाग ने Viral Video पर लिया संज्ञान

खाने की तलाश में मंदिर में घुसा विशालकाय भालू

अचानक और असामान्य रूप से एक भालू के दिखने से ग्रामीण, स्थानीय लोग और श्रद्धालु दहशत में आ गए. घटना के बाद, वन अधिकारियों ने क्षेत्र में भालू की गतिविधि की पुष्टि की है और आवश्यक एहतियाती कदम उठाए हैं.

ऊटी और उसके आसपास के नीलगिरी जिले में भालुओं, खास तौर पर स्लॉथ भालुओं के देखे जाने की खबरें आई हैं. रिहायशी इलाकों, रिसॉर्ट्स और कस्बों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो आंशिक रूप से भोजन की तलाश और इलाके में कचरा फेंकने के कारण हुई हैं. अगस्त और जुलाई 2025 की हालिया घटनाओं से पता चलता है कि भालुओं ने भोजन की तलाश में आबादी वाले इलाकों में कदम रखा है, जिससे ऐसी मुठभेड़ों में वृद्धि हुई है.