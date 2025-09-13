Chhattisgarh: रील बनाने के लिए भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाता दिखा युवक, वन विभाग ने Viral Video पर लिया संज्ञान

रील के लिए शख्स ने भालू को पिलाया कोल्ड ड्रिंक (Photo Credits: X)

सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने की खुमारी आज के ज्यादातर युवाओं की सिर चढ़कर बोल रहा है. उनकी रील (Reel) वायरल हो जाए और वो फेमस हो जाएं, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं. इस चक्कर में कई बार उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कांकेर (Kanker) जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया है. इसमें एक युवक जंगली भालू (Wild Bear) को कोल्ड ड्रिंक (Cold Drink) की बोतल पिलाता हुआ दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए किए गए इस कृत्य ने मानवीय लापरवाही, वन्यजीव सुरक्षा और संरक्षण कानूनों के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. वहीं इस वायरल वीडियो पर वन विभाग ने भी संज्ञान लिया है. यह भी पढ़ें: बर्फ की चादर पर पेट के बल लेटकर रेंगने लगा पोलर बियर, वजह जानकर आप भी करेंगे तारीफ (Watch Viral Video)

वायरल वीडियो में रील के लिए स्टंट दिखाया गया है

इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो में युवक को एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल लेकर एक भालू की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है. फिर वह बोतल भालू के सामने रखता है और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ पीछे हट जाता है. भालू फिर पास आता है और बोतल उठाकर सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगता है. भालू बोतल खाली करने से पहले उसे नीचे गिराता हुआ दिखाई देता है.

कथित तौर पर नारा गांव में फिल्माया गया यह वीडियो ऑनलाइन लोकप्रियता के लिए लोगों द्वारा अपनी और अपने जानवरों की जान जोखिम में डालने के बढ़ते चलन को दर्शाता है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी हरकतें बेहद खतरनाक हैं. इंसानों के करीब आने पर भालू आक्रामक हो सकते हैं और हमला कर सकते हैं, जिससे जानलेवा मुठभेड़ भी हो सकती है.

उतनी ही चिंताजनक बात यह है कि ठंडे पेय और इसी तरह के कृत्रिम पदार्थ जंगली जानवरों के लिए हानिकारक हैं. ये भालू के पाचन तंत्र को बिगाड़ सकते हैं और उसके प्राकृतिक व्यवहार को बदल सकते हैं, जिससे वह जंगल में जीवित रहने के बजाय मानव भोजन पर निर्भर हो जाता है.

वन विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्होंने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है. पंजाब केसरी की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें शामिल युवकों की पहचान के प्रयास जारी हैं और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

महासमुंद में अवैध शिकार के जाल में भालू की करंट लगने से मौत

एक अलग घटना में महासमुंद जिले में जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए अवैध बिजली के जाल में फंसकर एक भालू की मौत हो गई। वन अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे और जांच शुरू कर दी है. कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि बिजली के तार जानबूझकर वन्यजीवों को पकड़ने या मारने के लिए लगाए गए थे.