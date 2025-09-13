बर्फ की चादर पर पेट के बल लेटकर रेंगने लगा पोलर बियर, वजह जानकर आप भी करेंगे तारीफ (Watch Viral Video)

बर्फ पर रेंगता पोलर बियर (Photo Credits: X)

Polar Bear Viral Video: पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू (Polar Bear) ज्यादातर आर्कटिक और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो भूरे भालू से बहुत करीब से संबंधित है. ये दिखने में काफी मनमोहक होते हैं और सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक पोलर बियर का पुराना वीडियो फिर से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसे देखकर लोग इस जानवर की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं. बर्फ पर चारों पैरों पर चलने के नजारों के विपरित इस वीडियो में ध्रुवीय भालू बर्फ की चादर पर पेट के बल लेटकर रेंगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं वो बर्फ की चादर टूट न जाए. जानवर की इस समझदारी को देखकर लोग इसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं.

इस वीडियो को एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे 1.3 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इसके साथ कैप्शन में लिखा है- ध्रुवीय भालू पतली बर्फ पर फिसल रहा है, ताकि वह टूट न जाए. यह इस बात का सबूत है कि जानवर हमारी सोच से कही ज्यादा समझदार होते हैं. यह भी पढ़ें: बर्फ पर रेंगकर चलता दिखा पोलर बियर, Viral Video में उसकी क्यूटनेस देखकर फिदा हो जाएंगे आप

बर्फ की चादर पर लेटकर रेंगता दिखा पोलर बियर

Polar bear slides across thin ice to avoid breaking it. Proof that animals are way smarter than we think! pic.twitter.com/KCheIGVFgW — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 7, 2025

इस वीडियो पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं. एक यूजर ने जानवर की तारीफ करते हुए लिखा है- यह एक बार फिर साबित करता है कि प्रकृति अपने समाधान खुद ढूंढ लेती है, हमारी कल्पना से भी ज्यादा समझदार. वहीं एक अन्य ने कमेंट किया है- सच कहूं तो, यह अब तक देखी गई सबसे प्यारी चीजों में से एक है, और साथ ही यह अद्भुत उत्तरजीविता बुद्धिमत्ता को भी दर्शाती है. वहीं एक यूजर ने मज़े लेते हुए कहा- ध्रुवीय भालुओं ने हमसे पहले आइस स्केटिंग का आविष्कार किया था.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पोलर बियर बर्फ की चादर पर पेट के बल लेटकर रेंगते हुए आगे बढ़ता है. दरअसल, उसे इस बात का डर है कि कहीं उसके भारी-भरकम वजन से बर्फ की चादर टूट न जाए, इसलिए वो पेट के बल लेटकर रेंगने लगता है और जब वो उसे पार कर लेता है तो खड़े होकर अपने चार पैरों पर चलने लगता है.