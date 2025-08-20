Micro-Retirement: जेनरेशन जेड़ का नया वर्क ट्रेंड, जानें हर कोई क्यों कर रहा है माइक्रो-रिटायरमेंट के बारे में बात

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

जेनरेशन ज़ेड (Gen Z) ज्यादा समय से नौकरीपेशा नहीं है, लेकिन कई लोग पहले से ही एक ब्रेक की चाहत रखते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर माइक्रो-रिटायरमेंट (Micro-Retirement) का चलन जोर पकड़ रहा है. असल में रिचार्ज करने, थकान से लड़ने या अपने जुनून का पीछा करने के लिए एक छोटा सा ‘एडल्ट गैप ईयर.’

पारंपरिक अवकाश के विपरीत, माइक्रो-रिटायरमेंट नियोक्ता द्वारा अनुमोदित नहीं होता. इसका मतलब है कि जब आप अनुपस्थित रहेंगे तो आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा और नौकरी वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं. यह एक दुर्लभ करियर ब्रेक से ज्यादा एक जीवनशैली का विकल्प है.

लेकिन शायद कंपनियों को इस पर ध्यान देना चाहिए. माइक्रो-रिटायरमेंट की पेशकश एक स्मार्ट कार्यस्थल लाभ बन सकती है. बिल्कुल स्वास्थ्य बीमा, स्टॉक विकल्प या 401(k) की तरह. अगर अभी दूरस्थ कार्य प्रदान करना कठिन है, तो कर्मचारियों को एक व्यवस्थित अवकाश देने से कंपनियों को प्रतिभाओं को बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

इतिहास गवाह है कि युवा कर्मचारी अक्सर कार्यस्थल की संस्कृति को आकार देते हैं- ड्रेस कोड से लेकर कार्यालय के नियमों तक. जेनरेशन ज़ेड सोशल मीडिया पर ‘चुपचाप नौकरी छोड़ने’ या ‘आलसी लड़कियों वाली नौकरियां’ जैसे अपने विचार प्रसारित कर देते हैं, जिससे वे वास्तविकता से ज्यादा ट्रेंडी लगने लगते हैं.

फिर भी, कंपनियां कर्मचारियों को बनाए रखने की चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं. जेनरेशन ज़ेड और मिलेनियल्स अब आधे से ज्यादा कार्यबल का हिस्सा हैं और वे नौकरी बदलने से नहीं डरते. कर्मचारियों को बदलना महंगा है- अक्सर भर्ती, प्रशिक्षण और उत्पादकता में कमी को ध्यान में रखते हुए, यह एक कर्मचारी के वार्षिक वेतन के आधे से दोगुने के बराबर होता है. यह भी पढ़ें: Gen Z: माता-पिता को साथ लेकर जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं जेनरेशन जेड़ वाले, अध्ययन में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

अगर सही तरीके से संभाला जाए, तो माइक्रो-रिटायरमेंट को पैरेंटल लीव की तरह व्यवस्थित किया जा सकता है: शायद हर तीन साल में चार हफ्ते की छुट्टी और काम का बोझ टीम के सदस्यों के बीच बांट दिया जाएगा. इस तरह, सभी की पहुंच होगी और नाराजगी कम होगी.

नया शब्द भी मायने रखता है. पारंपरिक अवकाशों के विपरीत, जो शोध या कौशल विकास से जुड़े होते हैं, माइक्रो-रिटायरमेंट का मतलब है काम से एक सच्चा ब्रेक—परिवार, आराम या निजी शौक के लिए समय.

यह बात गणित पर गौर करने पर आकर्षक लगती है: अमेरिका में जीवन प्रत्याशा 80 वर्ष से कम है, जबकि औसत सेवानिवृत्ति आयु 66 वर्ष है. दशकों की नौकरी के बाद, खाली समय के केवल 10-15 स्वस्थ वर्ष बचते हैं और कई कर्मचारी अपनी छुट्टियों का भी उपयोग नहीं करते.

फिलहाल, कंपनियां इस विचार को अपनाने में धीमी हो सकती हैं, इसलिए व्यक्तियों को सूक्ष्म-सेवानिवृत्ति के लिए स्वयं धन जुटाना होगा. इसका मतलब है कि आय में अंतर और स्वास्थ्य बीमा की योजना बनाना.