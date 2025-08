Fight in Mumbai Local: विरार-दहानू लोकल बनी कुश्ती का अखाड़ा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट वीडियो

मुंबई, 1 अगस्त: मुंबई की जीवनरेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में एक बार फिर अफरा-तफरी का दृश्य सामने आया है. सोमवार, 28 जुलाई को विरार-दहानू लोकल ट्रेन में दो यात्रियों के बीच हुई मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह घटना ट्रेन में चढ़ते वक्त हुई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वैतरणा और सफाले स्टेशनों के बीच चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश के दौरान दो यात्रियों के बीच बहस हुई, जो जल्द ही धक्का-मुक्की में बदल गई. देखते ही देखते दोनों यात्री एक-दूसरे पर टूट पड़े और मारपीट शुरू हो गई. कुछ क्षणों में स्थिति कुश्ती जैसी हो गई. यह भी पढ़ें: Marathi vs Hindi Controversy: अब मुंबई की लोकल ट्रेन में पहुंचा भाषा विवाद, मराठी न बोलने को लेकर महिलाओं के बीच हुई गालीगलौज; VIDEO

इस झगड़े को रोकने की कोशिश कर रहे एक अन्य यात्री ने अचानक ही दोनों पक्षों को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई. उसकी इस अप्रत्याशित हरकत से डिब्बे में और भी अफरा-तफरी मच गई. अन्य यात्री भय और असहायता में स्थिति को शांत करने की कोशिश करते नजर आए.

Brawl among passengers on Virar-Dahanu Mumbai local.

This is believed to have happened on Monday, when some passengers bumped into each other while boarding the train. An argument over the same escalated into a physical fight.#Mumbai #MumbaiLocal pic.twitter.com/etna290Fpb

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) July 31, 2025