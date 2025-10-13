Bangladesh Team Wearing Hijab and Burqa: बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में पहना बुर्का? जानें वायरल फोटो का सच
Fake Picture of Women's Cricketers Wearing Burqa | @GemsOfCrickets/X

Fact Check: सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें दो महिलाएं बुर्का-पहने क्रिकेट के मैदान पर खड़ी दिख रही हैं. बताया गया है है कि यह तस्वीर बांग्लादेशी महिला क्रिकेटरों की हैं, जो बुर्का पहनकर खेल रही हैं. इस तस्वीर को सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं. कोई इस तस्वीर को क्रिकेट का ब्लैक डे बता रहा है तो एक यूजर ने इस फोटो के साथ कैप्शन लिखा गया कि “बांग्लादेशी क्रिकेटर इस्लामी नियमों के अनुसार खेल रही हैं और पर्दा कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है.” हालांकि सच यह है कि वायरल हो रही यह तस्वीर असली है ही नहीं. फैक्ट चेक करने पर सामने आया कि यह फोटो AI-जेनरेटेड है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है.

न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप में 100 रन से हराया. मैच के हाइलाइट्स में देखा गया कि बांग्लादेशी खिलाड़ी अपनी टीम जर्सी में ही खेल रही थीं, न कि बुर्का या हिजाब में. वायरल फोटो के नीचे Google AI Tool Gemini का लोगो भी दिख रहा है, जो साफ बताता है कि यह फोटो AI से बनाई गई है.

वायरल फोटो है Fake

Grook ने भी अपने फैक्ट चेक में बताया कि यह तस्वीर असली नहीं है. इसे AI द्वारा बनाया गया है. इसके अलावा, इस फोटो में दिखाए गए खिलाड़ी के नाम और स्कोर असली मैच के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते. असली मैच में बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम सामान्य राष्ट्रीय जर्सी में ही खेल रही थी.