Fact Check: क्या रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख अपने तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं? इंस्टाग्राम पर वायरल हुई पावर कपल की फोटो

ऐसे दौर में जहां ब्रेकअप इतनी आसानी से हो जाते हैं, रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख शाश्वत प्रेम की एक ज्वलंत मिसाल बने हुए हैं. जहां आजकल कई जोड़े मतभेदों को सुलझाने के बजाय तुरंत शांति पसंद करते हैं, वहीं बॉलीवुड की यह प्यारी जोड़ी यह साबित करती रही है कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती. 13 साल से ज़्यादा समय से शादीशुदा, रितेश और जेनेलिया सोशल मीडिया पर अपने प्यार का इज़हार करने से कभी नहीं कतराते—चाहे वह उनके मज़ेदार वीडियो हों या दिल को छू लेने वाले रोमांटिक पोस्ट, वे हर प्रतिबद्ध साथी के लिए बिग कपल गोल्स सेट करते हैं. हालांकि, सोशल मीडिया किसी को भी नहीं बख्शता. अब एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि यह जोड़ा, जो पहले से ही दो प्यारे बेटों के माता-पिता है, अपने तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है.

इंस्टाग्राम पर एक हालिया पोस्ट रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख के फैन्स के बीच चिंता का विषय बन गई है. इस पोस्ट में रितेश देशमुख अपनी पत्नी के साथ उनके बेबी बंप को पकड़े हुए पोज़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह तस्वीर 2016 के एक मैटरनिटी फोटोशूट की लग रही है.

इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट इस दावे के साथ खूब शेयर की जा रही है कि रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख अपने तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे प्रशंसक खुश भी हैं और चिंतित भी. कुछ यूज़र्स ने इस जोड़े को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वे एक बच्ची का स्वागत करेंगे. कुछ ही प्रशंसकों ने बताया कि यह तस्वीर हाल की नहीं, बल्कि 2016 की है. हालांकि, कई लोगों का मानना है कि यह जोड़ा वाकई तीसरे बच्चे को जन्म देनेवाला है.

सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से हम सबसे ज़रूरी बात यह करने की सलाह देते हैं कि किसी भी जानकारी को शेयर करने या उस पर टिप्पणी करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें. ऐसे समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह हावी है, जो दिखता है उस पर आंख मूंदकर यकीन कर लेना और उसे सच मान लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है.

हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले हमने इंस्टाग्राम पर उस तस्वीर की जाँच की ताकि पता चल सके कि क्या वह AI द्वारा बनाई गई है. हालांकि, हमें तस्वीर में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इसकी पुष्टि होने के बाद, हमने उस अकाउंट की जांच की जहां इसे शेयर किया गया था. हैंडल का यूज़रनेम @riteish था और इसके 22 लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स थे. हालांकि, अकाउंट वेरिफाईड नहीं था, यानी उस पर ब्लू टिक नहीं था. इससे पता चलता है कि यह हैंडल या तो कोई फ़ैन पेज हो सकता है या फिर कोई ऐसा अकाउंट जो रितेश देशमुख बनने की कोशिश कर रहा हो.

@riteish हैंडल पर शेयर की गई वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट वाकई असली है, लेकिन यह उनकी तीसरी गर्भावस्था की पुष्टि नहीं करती है. यह मोनोक्रोमैटिक तस्वीर इस जोड़े ने अपनी दूसरी गर्भावस्था के दौरान, अपने छोटे बेटे राहिल के जन्म से पहले, शेयर की थी. ज़्यादातर यूज़र्स इस वायरल पोस्ट से सहमत दिखे क्योंकि इस हैंडल की प्रोफ़ाइल तस्वीर रितेश के आधिकारिक अकाउंट जैसी ही है, जिससे स्वाभाविक रूप से कई लोगों को लगा कि यह असली है. इस पोस्ट को लगभग 80 हज़ार लाइक्स भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कई लोग इस गलत जानकारी के झांसे में आ गए. रितेश देशमुख का आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल @riteishd है.

हमें हमेशा तथ्यों को साझा करने से पहले उन्हें सत्यापित कर लेना चाहिए, खासकर जब बात गर्भावस्था जैसी संवेदनशील हो और रितेश और जेनेलिया जैसी लोकप्रिय सार्वजनिक हस्तियों से संबंधित हो.

