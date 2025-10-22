क्या सुंदरबन में मछुआरे की नाव पर बाघ ने किया हमला? जानें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे Video का सच
Viral clip of tiger attacking a fisherman’s boat | X/@trikansh_sharma

कोलकाता: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में एक मछुआरे की नाव पर बाघ ने हमला किया. वीडियो में एक बड़ा बाघ मछुआरों की नाव की ओर छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहा है. इस वायरल क्लिप को X (पूर्व में ट्विटर) पर Trikansh Sharma ने शेयर किया हैं, जिसे अब तक 30,000 से अधिक बार देखा जा चुका है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "सुंदरबन में एक बाघ ने मछुआरे की नाव पर हमला किया, आदमी बच जाता है, लेकिन यह कहानी बार-बार दोहराई जाती है. ये बाघ इंसान खाने के लिए पैदा नहीं होते; ये भूख और घटती शिकार संख्या से प्रभावित होते हैं. संघर्ष इंसानों और वन्यजीवों के बीच नहीं, बल्कि जीविका और जगह के बीच है."

आईएफएस अधिकारी का बयान: वीडियो है AI-जनरेटेड

हाल ही में इस वीडियो की सत्यता की जांच की गई. IFS अधिकारी परवीन कस्वान ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो AI से तैयार किया गया है.

यहां देखें बाघ के हमले का Video

AI से बनाया गया है यह वीडियो ध्यान से देखें

बातें जो वीडियो को संदिग्ध बनाती हैं:

  • कैमरा स्थिर रहा: वीडियो में कैमरे वाला व्यक्ति पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा है. वास्तविकता में बाघ के इतने करीब होते हुए कैमरा स्थिर रखना असंभव है.

  • बाघ की गति: वीडियो में बाघ की गति असंभव रूप से तेज दिखाई गई है, जो वास्तविक घटना से मेल नहीं खाती.

  • नाव की प्रतिक्रिया: हमला होने के बावजूद नाव लगभग हिली नहीं, जबकि असली जीवन में तेज प्रतिक्रिया होती.

  • अप्राकृतिक पानी की छींटें और मूवमेंट: वीडियो में पानी और बाघ की चाल असली नहीं लग रही.

फेक है वायरल वीडियो

यह दावा कि सुंदरबन में बाघ ने मछुआरे की नाव पर हमला किया, सत्य नहीं है. वीडियो AI टूल्स से तैयार किया गया था. न तो प्रमुख समाचार पत्रों ने, न ही सरकार या वन विभाग ने ऐसी कोई घटना रिपोर्ट की है.