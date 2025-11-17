Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को गलत अंग्रेजी पढ़ाता दिखा टीचर, वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड

बच्चों को गलत इंग्लिश पढ़ाता दिखा टीचर (Photo: X|@Nai_Dunia)

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बलरामपुर ज़िले (Balrampur District) के प्राथमिक विद्यालय माचंदंद कोगवार के सहायक शिक्षक प्रवीण टोप्पो को उस समय निलंबित कर दिया गया जब एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो छात्रों को गलत अंग्रेज़ी स्पेलिंग सिखाते हुए दिखाया दे रहे हैं. वायरल क्लिप में टोप्पो को "नाक" के लिए "Noge", "कान" के लिए गलत स्पेलिंग "EARE" के रूप में लिखते हुए और "आई" के लिए IEY बताते हुए देखा गया. रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि उन्हें सप्ताह के दिनों और बुनियादी पारिवारिक शब्दों की सही अंग्रेज़ी स्पेलिंग भी पता नहीं थी. शिक्षा विभाग द्वारा जांच किए जाने पर इन आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके बाद टोप्पो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. यह घटना वड्रफनगर ब्लॉक के माचंदंद कोगवार प्राथमिक विद्यालय की है, जहां कुल 42 छात्र और दो शिक्षक नियुक्त हैं, जिनमें से एक अब सस्पेंड कर दिया गया है.

वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और शिक्षा विभाग पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा. जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एम.आर. यादव ने जांच के आदेश दिए, जिसके तहत क्लस्टर समन्वयक ने स्कूल का निरीक्षण किया और पुष्टि की कि छात्रों को वास्तव में गलत स्पेलिंग पढ़ाई जा रही थीं.

घटना के बाद अभिभावकों ने गहरी चिंता व्यक्त की है और मांग की है कि उनके बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द एक योग्य शिक्षक की नियुक्ति की जाए.