Fact Check: चार्ली किर्क की हत्या के बाद अकेलापन दूर करना चाहती हैं Erica Kirk, लॉन्च किया Christian Dating App? जानें वायरल दावे की असली सच्चाई

(Reddit user u/SOYBOYPILLED)

Faith & Fellowship Dating App Fact Check: सितंबर 2025 में रूढ़िवादी टिप्पणीकार चार्ली किर्क की हत्या (Charlie Kirk Murder) के बाद, सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली कि उनकी पत्नी एरिका किर्क (Erica Kirk) ने एक नया ईसाई डेटिंग ऐप, "Faith and Fellowship" लॉन्च किया है और वह भी उसमें शामिल हो गई हैं. कथित पोस्ट के अनुसार, एरिका ने लिखा, ''पिछले हफ्ते चार्ली को खोने के बाद, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ूं. लेकिन ईश्वर ने मेरे दिल में एक नया मिशन डाल दिया. युवा ईसाइयों को एक-दूसरे से मिलवाने में मदद करना. इसीलिए मुझे हमारे नए Christian Dating App, Faith and Fellowship, को पेश करते हुए गर्व हो रहा है. हां, मैं भी इस पर हूं!

अफवाह और सच्चाई

जांच के आखिर में क्या पता चला?

हालांकि, जांच में यह बात पूरी तरह से झूठी निकली. वायरल हुआ स्क्रीनशॉट फर्जी था. स्क्रीनशॉट में एरिका किर्क का असली प्रोफाइल नाम और तस्वीर इस्तेमाल की गई थी, लेकिन उनके असली अकाउंट से ऐसा कुछ कभी पोस्ट नहीं किया गया था. यह अफवाह r/TOTALLYREALTWEETS सबरेडिट पर एक Reddit अकाउंट, u/SOYBOYPILLED, द्वारा फैलाई गई थी, जो जाहिर तौर पर व्यंग्यात्मक और हास्य सामग्री साझा करता है.

अकाउंट की पोस्ट में कहा गया था कि इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन था और इसे व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे कुछ लोगों ने सच मान लिया. इस अकाउंट ने पहले भी कई झूठे पोस्ट फैलाए हैं, जैसे कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के नाम से वायरल ट्वीट.

फर्जी स्क्रीनशॉट या पोस्ट को सच ना मानें

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली कई खबरें वास्तविकता पर आधारित नहीं होतीं, और फर्जी स्क्रीनशॉट (Fake screenshot) या पोस्ट को असली मान लेना खतरनाक हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अफवाहों पर विश्वास करने से पहले यूजर्स को हमेशा स्रोत की जांच करनी चाहिए और सच्चाई की पुष्टि करनी चाहिए.

इस मामले में, एरिका किर्क या उनके परिवार का इस ऐप से कोई संबंध नहीं है, और वायरल पोस्ट केवल इंटरनेट पर व्यंग्य का एक हिस्सा था.