VIDEO: लाइव TV पर रिपोर्टर का फोन छीनकर भागने लगा चोर, सब कुछ कैमरे में हो गया रिकॉर्ड

ब्राजील में एक टीवी रिपोर्टर के साथ एक हैरान करने वाली घटना हुई. वह लाइव टीवी पर आने ही वाली थी कि एक चोर ने उसका फ़ोन छीनने की कोशिश की. यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना ब्राज़ील के मशहूर शहर रियो डी जनेरियो की है. 'बैंड रियो' नेटवर्क की रिपोर्टर क्लारा नेरी सड़क से लाइव रिपोर्टिंग की तैयारी कर रही थीं. तभी अचानक एक आदमी मोटरसाइकिल पर तेज़ी से आया और उनके हाथ से फ़ोन छीनने लगा. यह सब तब हुआ जब कैमरा ऑन था.

हालांकि, चोर अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया और भाग गया. अच्छी बात यह रही कि भागते समय चोर के हाथ से फ़ोन गिर गया, जिसे क्लारा ने उठा लिया.

रिपोर्टर ने शेयर किया वीडियो

इस घटना के बाद क्लारा नेरी ने इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "लाइव जाने से पहले यह एक बहुत डरावना अनुभव था, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि मैं ठीक हूँ और सब कुछ ठीक हो गया."

Thief on a motorbike tried to snatch a Brazilian reporters phone just before she went live on air pic.twitter.com/Y2IKJGOkgq

— Catch Up Bites (@catchupbites) August 4, 2025