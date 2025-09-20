Viral Video: नोएडा के आसमान में आधी रात को दिखा 'आग का गोला', वीडियो में देखें चमकते उल्कापिंड का नजारा

(Photo Credits: X)

कल रात दिल्ली-एनसीआर के लोगों ने आसमान में एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा. रात के करीब डेढ़ बजे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आस-पास के इलाकों में आसमान में अचानक एक तेज़ रफ़्तार वाली चमकदार चीज़ दिखाई दी. लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वो 'आग का गोला' कई टुकड़ों में टूटकर गायब हो गया.

जिसने भी ये देखा, हैरान रह गया. कई लोगों ने तुरंत अपने फ़ोन निकालकर इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

आखिर ये था क्या?

जानकारों के मुताबिक, यह एक 'बोलाइड उल्कापिंड' (Bolide Meteor) था. आसान भाषा में कहें तो अंतरिक्ष से आया एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा, जो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही जलने लगा. इसके जलने से इतनी तेज़ रोशनी पैदा हुई कि ये एक आग के गोले जैसा दिखने लगा. कुछ दूर जाने के बाद यह हवा के दबाव से टूटकर बिखर गया. इसे 'टूटता तारा' (Shooting Star) भी कह सकते हैं, लेकिन यह आम टूटते तारों से कहीं ज़्यादा बड़ा और चमकदार था.

Last night, a bright meteor lit up the skies over Delhi, Noida, Ghaziabad, Gurgaon and Aligarh. Experts say it was likely a bolide, a large space rock breaking apart in the atmosphere. Visible for just a few seconds, it outshone city lights and left people across the NCR in awe.… pic.twitter.com/aK5UZqAnUx — Kumaon Jagran (@KumaonJagran) September 20, 2025

सोशल मीडिया पर मच गया हंगामा

जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर आए, लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक्स (पहले ट्विटर) पर कोई इसे "मिसाइल" समझ रहा था, तो कोई पूछ रहा था कि "क्या ये कोई एस्टेरॉइड था?". एक यूज़र ने लिखा, "नोएडा में ऐसा पहली बार देखा, किसी ने पहले से चेतावनी क्यों नहीं दी?"

Meteor spotted blazing across the sky in Noida/Greater Noida at 1:22 AM today! #Meteor #GreaterNoida pic.twitter.com/qrs41JFQS5 — Greater Noida West (@GreaterNoidaW) September 20, 2025

वायरल वीडियो में लोगों की हैरान करने वाली आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, जैसे "अरे! ये क्या चीज़ है!" और "जल्दी रिकॉर्ड करो!".

घबराने की बात नहीं, यह एक प्राकृतिक घटना है

हालांकि यह नज़ारा थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है. अंतरिक्ष में ऐसे हज़ारों उल्कापिंड रोज़ाना पृथ्वी की तरफ आते हैं, लेकिन ज़्यादातर वायुमंडल में घुसते ही जलकर खत्म हो जाते हैं. कभी-कभी कोई बड़ा टुकड़ा होता है तो इस तरह का शानदार नज़ारा देखने को मिल जाता है.

At 1:22 AM today, a bright object was seen streaking across the sky over Noida and Greater Noida. Eyewitnesses believe it was a meteor. 📍Noida and Greater Noida, UP, India. pic.twitter.com/QTwWWcxrYa — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 20, 2025

बड़े न्यूज़ चैनलों ने भी बताया कि यह एक प्राकृतिक खगोलीय घटना थी और इससे कोई खतरा नहीं था. तो अगर आपने भी कल रात आसमान में यह रोशनी देखी, तो आप एक दुर्लभ और खूबसूरत घटना के गवाह बने हैं.