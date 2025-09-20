Viral Video: नोएडा के आसमान में आधी रात को दिखा 'आग का गोला', वीडियो में देखें चमकते उल्कापिंड का नजारा
(Photo Credits: X)

कल रात दिल्ली-एनसीआर के लोगों ने आसमान में एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा. रात के करीब डेढ़ बजे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आस-पास के इलाकों में आसमान में अचानक एक तेज़ रफ़्तार वाली चमकदार चीज़ दिखाई दी. लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वो 'आग का गोला' कई टुकड़ों में टूटकर गायब हो गया.

जिसने भी ये देखा, हैरान रह गया. कई लोगों ने तुरंत अपने फ़ोन निकालकर इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

आखिर ये था क्या?

जानकारों के मुताबिक, यह एक 'बोलाइड उल्कापिंड' (Bolide Meteor) था. आसान भाषा में कहें तो अंतरिक्ष से आया एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा, जो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही जलने लगा. इसके जलने से इतनी तेज़ रोशनी पैदा हुई कि ये एक आग के गोले जैसा दिखने लगा. कुछ दूर जाने के बाद यह हवा के दबाव से टूटकर बिखर गया. इसे 'टूटता तारा' (Shooting Star) भी कह सकते हैं, लेकिन यह आम टूटते तारों से कहीं ज़्यादा बड़ा और चमकदार था.

सोशल मीडिया पर मच गया हंगामा

जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर आए, लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक्स (पहले ट्विटर) पर कोई इसे "मिसाइल" समझ रहा था, तो कोई पूछ रहा था कि "क्या ये कोई एस्टेरॉइड था?". एक यूज़र ने लिखा, "नोएडा में ऐसा पहली बार देखा, किसी ने पहले से चेतावनी क्यों नहीं दी?"

वायरल वीडियो में लोगों की हैरान करने वाली आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, जैसे "अरे! ये क्या चीज़ है!" और "जल्दी रिकॉर्ड करो!".

घबराने की बात नहीं, यह एक प्राकृतिक घटना है

हालांकि यह नज़ारा थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है. अंतरिक्ष में ऐसे हज़ारों उल्कापिंड रोज़ाना पृथ्वी की तरफ आते हैं, लेकिन ज़्यादातर वायुमंडल में घुसते ही जलकर खत्म हो जाते हैं. कभी-कभी कोई बड़ा टुकड़ा होता है तो इस तरह का शानदार नज़ारा देखने को मिल जाता है.

बड़े न्यूज़ चैनलों ने भी बताया कि यह एक प्राकृतिक खगोलीय घटना थी और इससे कोई खतरा नहीं था. तो अगर आपने भी कल रात आसमान में यह रोशनी देखी, तो आप एक दुर्लभ और खूबसूरत घटना के गवाह बने हैं.