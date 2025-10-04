VIDEO: 'क्या भारत में महिला सुरक्षा मजाक है?': Blinkit के Delivery Boy पर छेड़छाड़ का आरोप, कंपनी ने की कार्रवाई

Woman claims Blinkit delivery partner touched her inappropriately (Photo Credits: X/@eternalxflames_)

Blinkit Delivery Boy Touches Woman Inappropriately: सोशल मीडिया पर एक महिला की पोस्ट ने ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों (Online Delivery Companies) की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. महिला ने आरोप लगाया है कि डिलीवरी के दौरान ब्लिंकिट के एक डिलीवरी बॉय ने उसे गलत तरीके से छुआ. यह घटना 3 अक्टूबर की शाम लगभग 5:30 बजे की है और वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. महिला ने 'X' पर CCTV फुटेज शेयर करते हुए लिखा, "क्या भारत में महिलाओं की सुरक्षा (Women's Safety) मजाक है?"

उसके अनुसार, डिलीवरी बॉय ने पहले उसका पता पूछा और फिर, एक पैकेज देने के बहाने उसके साथ अनुचित व्यवहार (Misbehavior) किया.

ब्लिंकिट डिलीवरी मैन पर महिला को गलत तरीके से छूने का आरोप

Blinkit has reached me out and i show them the proof They are terminating his contract, blocking him ! Thats it! — S🪐 (@eternalxflames_) October 4, 2025

वायरल वीडियो में आखिर क्या दिख रहा है?

वायरल क्लिप में ब्लिंकिट का डिलीवरी पार्टनर (Blinkit's Delivery Partner) महिला के घर के बाहर खड़ा दिखाई दे रहा है और अपने बैग से पैकेज निकाल रहा है. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, महिला उसे पैसे देती हुई दिखाई देती है और डिलीवरी पार्टनर अपने दाहिने हाथ से उसे स्वीकार करता है. वीडियो में डिलीवरी पार्टनर अपने बाएं हाथ में बैग पकड़े हुए भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह उसे पैकेज दे रहा है.

इस दौरान वह अपने दाहिने हाथ से उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है. वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि डिलीवरी पार्टनर द्वारा महिला को छूने के बाद वह एक कदम पीछे हट जाती है.

ब्लिंकिट ने आरोपी कर्मचारी को किया सस्पेंड

पोस्ट में, महिला ने ब्लिंकिट के आधिकारिक अकाउंट को टैग किया और सख्त कार्रवाई की मांग की. ब्लिंकिट ने बाद में जवाब दिया कि उन्होंने आरोपी डिलीवरी पार्टनर का अनुबंध समाप्त (Contract Terminated) कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

महिलाओं की सुरक्षा कब सुनिश्चित की जाएगी?

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर हजारों बार देखा जा चुका है. लोग महिला के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि डिलीवरी के नाम पर महिलाओं की सुरक्षा कब सुनिश्चित की जाएगी. कई यूजर्स ने ब्लिंकिट से उनकी सत्यापन प्रक्रिया (Verification Process) और सुरक्षा मानकों (Security Standards) को और कड़ा करने का भी आग्रह किया है.

महिला एवं बाल हेल्पलाइन नंबर

चाइल्डलाइन इंडिया - 1098; गुमशुदा बच्चे और महिलाएं - 1094; महिला हेल्पलाइन - 181; राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन - 112; हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन - 7827170170; पुलिस महिला और वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन - 1091/1291.