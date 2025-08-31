बेंगलुरु में शख्स का दावा, टिकट विवाद में बस कंडक्टर ने कथित तौर पर उसे थप्पड़ मारा (Watch Viral Video)
बस कंडक्टर ने कथित तौर पर शख्स को मारा थप्पड़ (Photo Credits: X)

Viral Video: कर्नाटक (Karnataka) के बेंगलुरु (Bengaluru) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बेंगलुरु में रहने वाले पूर्वोत्तर (Northeast) के एक यात्री को टिकट विवाद (Ticket Dispute) को लेकर देवनहल्ली से मैजेस्टिक जा रही बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (Bengaluru Metropolitan Transport Corporation) (BMTC) की बस (पंजीकरण KA-57 F-4029) में कंडक्टर ने कथित तौर पर थप्पड़ मारा और गाली-गलौज की.

यात्री द्वारा कंडक्टर से बहस करने का एक वीडियो सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि कन्नड़ न बोलने वाला यह युवक बस में चढ़ा और कंडक्टर द्वारा टिकट जारी करने का इंतजार करने लगा. हालांकि, कंडक्टर ने कथित तौर पर उससे संपर्क नहीं किया.

बाद में जब एक जांच दल बस में चढ़ा तो यात्री पर बिना वैध टिकट के यात्रा करने के लिए ₹420 का जुर्माना लगाया गया. इस पर बहस बढ़ गई और कंडक्टर ने कथित तौर पर यात्री को थप्पड़ मार दिया. उस व्यक्ति का दावा है कि वह अक्सर बस में यात्रा नहीं करता है और इसलिए उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे टिकट खरीदने के लिए कंडक्टर से संपर्क करना होगा. वीडियो में दिखाया गया है कि व्यक्ति कंडक्टर से हिंदी में पूछता है- सर, आपका नाम बताइए, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं.

कंडक्टर कन्नड़ में जवाब देता है, फिर वह आदमी पूछता है- आपने मुझे कैसे मारा? कंडक्टर कन्नड़ में बोलना जारी रखता है. वह आदमी जवाब देता है- भाषा पर मत आइए सर, यह भारत है, आप भारतीय हैं. उसे बार-बार कंडक्टर से उसका नाम पूछते हुए सुना जा सकता है. फिर वह आदमी कंडक्टर पर जोर से चिल्लाता है, जिससे वह वहां से चला जाता है. उस आदमी ने यह भी दावा किया कि मारपीट के कारण उसके चेहरे पर निशान पड़ गए हैं. यह वीडियो पीड़ित ने खुद एक्स पर पोस्ट किया था. यह भी पढ़ें: Shajapur Shocker: ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल को आया Heart Attack, टेबल पर बैठे बैठे गिरे, मध्यप्रदेश के शाजापुर का VIDEO आया सामने

जब एक्स पर एक उपयोगकर्ता ने उनसे पूछा कि उन्होंने हमले का जवाब शारीरिक हिंसा से क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने जवाब दिया- बदले का डर. पूर्वोत्तर से बेंगलुरु में रहने वाले व्यक्ति के रूप में, मैं संभावित जोखिमों से वाकिफ हूं. अगर मैंने शारीरिक रूप से जवाब दिया होता, तो संभव है कि वह और भी आक्रामक तरीके से जवाब देता और संभवतः गुंडों को भी बुला लेता. अपनी सुरक्षा के डर से मैंने स्थिति को सभ्य तरीके से संभालने का फैसला किया.

स्थिति को शांतिपूर्वक संभालने की कोशिश की

वीडियो वायरल होने के बाद, बीएमटीसी ने पुष्टि की कि शिकायत डॉकेट नंबर BMTC2025011158 के तहत दर्ज कर ली गई है. हालांकि, निगम ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.