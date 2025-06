अहमदाबाद प्लेन क्रैश: व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है हादसे की झूठी वजह, ब्लैक बॉक्स की जांच जारी

अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान AI-171 एक दुखद हादसे का शिकार हो गया. टेकऑफ के तुरंत बाद बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान एक हॉस्टल की छत से टकरा गया. इस भीषण हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों की मौत हो गई. इसके अलावा, हादसे की चपेट में आने से कुछ छात्रों समेत स्थानीय नागरिकों की भी जान चली गई.

इस गंभीर हादसे की जांच 12 जून को ही शुरू कर दी गई थी. इस जांच में भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की टीम के साथ-साथ अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) और विमान बनाने वाली कंपनी (OEM) के विशेषज्ञ भी शामिल हैं. यह पूरी प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय नियमों (ICAO प्रोटोकॉल) के तहत की जा रही है.

जांच टीम को विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं.

इन ब्लैक बॉक्स के डेटा का विश्लेषण करने के बाद ही हादसे की असली वजह का पता चल पाएगा.

सावधान! व्हाट्सएप पर फैल रही है झूठी कहानी

इस दुखद घटना के बीच, सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप पर, हादसे की वजह को लेकर एक झूठा मैसेज वायरल हो रहा है. इस फेक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि हादसा पायलट की सीट में आई खराबी की वजह से हुआ. यह कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत और फेक है.

A #WhatsApp message, claiming to be a preliminary report on the crash of Air India Flight AI-171, is circulating widely.

🔍#PIBFactCheck:

❌ This message is #Fake

⚠️Always rely on official sources for accurate information pic.twitter.com/ikbVRv5r1q

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 21, 2025