Fact Check: अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट को बताया जम्मू एयरफोर्स बेस, फर्जी खबर फैलाकर गुमराह करने की कोशिश; जानें वायरल दावे का असली सच

Fact Check: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जम्मू स्थित एयरफोर्स बेस पर कई धमाके हुए हैं. कुछ लोग इसे ‘ब्रेकिंग न्यूज’ बताकर शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि की है. लेकिन इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है. PIB Fact Check ने इस वायरल तस्वीर और दावे की जांच की है और बताया है कि यह तस्वीर जम्मू की नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की है. यह तस्वीर अगस्त 2021 में हुए आत्मघाती हमलों के बाद ली गई थी.

उस समय काबुल एयरपोर्ट पर दो बड़े बम धमाके हुए थे, जिनमें 40 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 130 से ज्यादा घायल हुए थे.

❓Explosion at Jammu Air Force Base? Here's the truth!

An old image is being circulated with false claims of multiple explosions at the Jammu Air Force Base in India.#PIBFactCheck

✅ This image is from the Kabul Airport blast in August 2021.

✅ Here’s a report from that… pic.twitter.com/y99zbukBGM

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 9, 2025