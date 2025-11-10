Viral Video: लखनऊ में अश्लीलता की हदें पार! चलती कार के डोर से बिना कपड़ो के बाहर स्टंट करते दिखी महिला, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: लखनऊ (Lucknow) में एक चौंकानेवाला वीडियो सामने आया है. जहांपर एक महिला तेज रफ्तार कार के डोर से आधा शरीर बिना कपड़े पहने हुए बाहर स्टंट कर रही है.यह घटना शहीद पथ की बताई जा रही है, जहां इस तरह की लापरवाही ने सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.कई लोगों ने इसे 'बेतुकी और शर्मनाक हरकत' बताया, तो कुछ ने कहा कि इस तरह की घटनाएं शहर की छवि को धूमिल करती हैं.
राहगीरों ने घटना का वीडियो (Video) बनाकर साझा किया, जो अब हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Kuldeep3171 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: लखनऊ की सड़कों पर चलती कार से स्टंटबाजी, खिड़की से बाहर आकर बनाई रील; दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे युवा
महिला ने की अश्लीलता की हदें पार
#लखनऊ - शहीद पथ पर अश्लीलता की हदें पार, गाड़ी की खिड़की से बिना कपड़ों के बाहर दिखी महिला
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
वायरल वीडियो लखनऊ की शहीद पथ रोड का किया जा रहा दावा।।#lucknow #lucknowviralvideo #etawah #lucknownews #lucknowcarviralvideo pic.twitter.com/Gvwjr24NgO
— CR Kuldeep kumar🇮🇳 (@Kuldeep3171) November 9, 2025
पुलिस ने शुरू की जांच
सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो सामने आने के बाद लखनऊ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है. हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो में दिख रही महिला और वाहन चालक कौन हैं. पुलिस ने कहा है कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
शहीद पथ बना स्टंट का अड्डा
जानकारों के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब शहीद पथ पर इस तरह की हरकत हुई हो. बीते कुछ महीनों में कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें युवक-युवतियां चलती गाड़ियों में स्टंट करते नजर आए हैं. इससे पहले भी कई बार यहां तेज रफ्तार वाहन और नियमों की अनदेखी के मामले सामने आ चुके हैं.