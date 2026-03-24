Easter Long Weekend 2026: 3 से 5 अप्रैल की छुट्टियों के लिए बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन; गोवा के चर्च से लेकर हिमालय की वादियों तक, यहां बनाएं प्लान

कैंडोलिम बीच, गोवा (Photo Credits: Pixahive)

मुंबई: अप्रैल की शुरुआत के साथ ही साल 2026 का पहला बड़ा 'लॉन्ग वीकेंड' (Long Weekend) दस्तक दे रहा है. 3 अप्रैल को 'गुड फ्राइडे' (Good Friday) और 5 अप्रैल को 'ईस्टर संडे' (Easter Sunday) होने के कारण यात्रियों के पास तीन दिनों की छुट्टियों का शानदार मौका है. पर्यटन बोर्डों और ट्रैवल ऑपरेटरों के अनुसार, मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान के बीच ऊँचाई वाले हिल स्टेशनों और तटीय इलाकों के लिए बुकिंग में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. विशेष रूप से आध्यात्मिक धरोहर और प्राकृतिक शांति की तलाश कर रहे पर्यटकों के लिए कई गंतव्य हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं. यह भी पढ़ें: Trip To Alleppey In Winter: सर्दियों में एल्लेप्पी क्यों है स्लो-ट्रैवल के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन? जानिए खास वजहें

तटीय आकर्षण: गोवा और कोच्चि

ईस्टर वीकेंड के लिए गोवा हमेशा की तरह पहली पसंद बना हुआ है। ओल्ड गोवा के ऐतिहासिक चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं और भव्य जुलूस पर्यटकों और तीर्थयात्रियों दोनों को आकर्षित करते हैं. प्री-मानसून गर्मी शुरू होने से पहले समुद्र तटों का आनंद लेने का यह सबसे उपयुक्त समय है. वहीं, केरल का कोच्चि शहर अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता के लिए जाना जाता है. यहाँ 'सेंट फ्रांसिस चर्च' और 'सांता क्रूज बेसिलिका' उत्सव के केंद्र होते हैं. पर्यटक अक्सर अपनी यात्रा में अलाप्पुझा (अलेप्पी) के बैकवाटर्स का भ्रमण भी शामिल करते हैं.

गर्मी से राहत के लिए हिल स्टेशन

चूंकि अप्रैल में देश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप शुरू हो जाता है, इसलिए हिल स्टेशनों के लिए सबसे अधिक पूछताछ की जा रही है:

मुन्नार, केरल: चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध मुन्नार का मौसम अप्रैल की शुरुआत में बेहद सुहावना रहता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक आदर्श स्थान है.

चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध मुन्नार का मौसम अप्रैल की शुरुआत में बेहद सुहावना रहता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक आदर्श स्थान है. मनाली और कसोल, हिमाचल प्रदेश: उत्तर भारत के पर्यटकों के लिए ये पसंदीदा विकल्प हैं. यहाँ रोहतांग जैसे ऊँचे दर्रों पर बर्फ के साथ-साथ घाटी में खिले वसंत के फूलों का आनंद लिया जा सकता है.

उत्तर भारत के पर्यटकों के लिए ये पसंदीदा विकल्प हैं. यहाँ रोहतांग जैसे ऊँचे दर्रों पर बर्फ के साथ-साथ घाटी में खिले वसंत के फूलों का आनंद लिया जा सकता है. गंगटोक, सिक्किम: पूर्वी भारत के यात्रियों के लिए सोंग्मो झील और बाबा मंदिर की यात्रा के लिए अप्रैल का समय सबसे सुरक्षित और सुंदर माना जाता है.

वन्यजीव और विरासत की सैर

इतिहास और वन्यजीव प्रेमियों के लिए यह समय विशेष है क्योंकि अप्रैल में राष्ट्रीय उद्यानों में जानवरों के दिखने (Sightings) की संभावना बढ़ जाती है:

ट्रैवल एडवाइजरी और प्लानिंग टिप्स

विशेषज्ञों का कहना है कि लोकप्रिय रूट जैसे दिल्ली-गोवा और मुंबई-कोच्चि के हवाई किराये में 30% से 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए तुरंत बुकिंग करना बुद्धिमानी है. भारतीय रेलवे ने भी छुट्टियों की भीड़ को देखते हुए कई विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे गोवा और केरल जैसे क्षेत्रों में जुलूसों के कारण होने वाले ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी पहले से कर लें.