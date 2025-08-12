Janmashtami 2025: जन्माष्टमी से पहले श्रेया घोषाल का ‘ओ कान्हा रे’ गाना रिलीज, बोलीं- 'यह राधा-कृष्ण को समर्पित'
जन्माष्टमी (Photo: X|@sunilgurjar01)

Janmashtami 2025: 15-16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Janmashtami 2025) है, जिसकी दुनिया भर में धूम है. इस बीच प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) ने अपना नया गीत ‘ओ कान्हा रे’ जारी कर दिया है. गायिका ने बताया कि यह गीत राधा और कृष्ण के बीच के पवित्र बंधन को समर्पित है. श्रेया की मधुर और भावपूर्ण आवाज में यह गीत भक्ति, प्रेम और कान्हा के शरारत का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है. गीत के बोल सावेरी वर्मा ने लिखे हैं, जबकि संगीत श्रेयस पौराणिक ने दिया है. गीत में एक गोपी की शिकायतें, प्रेम, भक्ति और कृष्ण की शरारत को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है. श्रेया की आवाज में प्रेम और विरह की भावनाओं दोनों का पुट है. यह गीत लोक परंपरा में रचा-बसा है, जिसमें आधुनिक संगीत का हल्का स्पर्श भी है, जो इसे और भी खास बनाता है. यह भी पढ़ें: Janmashtami 2025: जन्माष्टमी तिथि, व्रत अनुष्ठान, शुभ मुहूर्त और भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी

श्रेया ने गीत के बारे में बताया, “मैं फिल्मी और नॉन-फिल्मी म्यूजिक पर काम कर रही थी, लेकिन मुझे एक भक्ति गीत बनाने की इच्छा हुई. जन्माष्टमी के लिए मैंने राधा-कृष्ण को समर्पित यह गीत बनाया. यह मेरी संगीतमय पुष्पांजलि है, जिसे मैं भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करना चाहती थी. कृष्ण मेरे लिए प्रेम और भक्ति का प्रतीक हैं. उनकी कहानियां मेरे दिल को सुकून देती हैं और मुझे नई ऊर्जा प्रदान करती हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि यह गीत उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि यह उनकी संगीतमय यात्रा के साथ-साथ एक मां के रूप में उनकी भावनाओं को भी दिखाता है। वह अपने बच्चे के साथ कृष्ण की कहानियों को साझा करती हैं. ‘ओ कान्हा रे’ प्रेम, विरह, भक्ति और शरारत का सुंदर मिश्रण है. श्रेया ने अपने प्रशंसकों से कहा, “आपका प्यार मेरे लिए अनमोल है. इस जन्माष्टमी, आइए राधा-कृष्ण के अनंत प्रेम को संगीत, नृत्य और उत्सव के साथ मनाएं.” गीत का ऑडियो सभी प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, जबकि इसका म्यूजिक वीडियो मंगलवार को देर से रिलीज होगा.