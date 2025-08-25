Motivational Quotes & National Sports Day 2025: ‘कड़ी मेहनत से प्रतिभा भी हार जाती है.’ सोशल मीडिया पर ऐसे प्रेरक कोट्स भेजकर इस दिवस को सेलिब्रेट करें!

    खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. इसलिए खेलने वाले खिलाड़ी अपेक्षाकृत ज्यादा स्वस्थ और फिट रहते हैं. भारत की भूमि से भी मेजर ध्यानचंद, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा जैसे सैकड़ों खिलाड़ी पैदा हुए. खेल और खेल भावना को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है. दरअसल इसी दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, और भारत सरकार ने ध्यानचंद का सम्मानित करते हुए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया. पहली बार साल 2012 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था. इस अवसर पर देश के उदीयमान खिलाड़ियों और चैंपियनों को सम्मानित किया जाता है, तथा विभिन्न मंचों से खेल संबंधी कार्यक्रम, सेमिनार, न्यू टैलेंट की खोज के लिए प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की जाती है. आइये अपने इष्ट-मित्रों को नीचे दिये प्रेरक कोट्स भेजकर राष्ट्रीय खेल भावना को जागृत करें. यह भी पढ़ें : Hartalika Teej 2025 Shubh Yog: हरतालिका तीज पर बन रहे हैं चार शुभ योग, व्रत को बनाएंगे और भी फलदायी

राष्ट्रीय खेल दिवस के लिए प्रेरक उद्धरण

* ‘जब प्रतिभा कड़ी मेहनत नहीं करतीतो कड़ी मेहनत प्रतिभा को हरा देती है.’ – टिम नॉटके

* ‘बात यह नहीं है कि आप गिर जाते हैंबात यह है कि आप उठते हैं या नहीं.’ – विंस लोम्बार्डी

* ‘असंभव और संभव के बीच का अंतर व्यक्ति के दृढ़ संकल्प में निहित है,’ – टॉमी लासेर्डा

* ‘चैंपियन तब तक खेलते रहते हैं, जब तक वे सही नहीं हो जाते.’ — बिली जीन किंग

* ‘आप उन शॉट्स में से 100% चूक जाते हैं, जिन्हें आप नहीं लेते.’ — वेन ग्रेट्ज़की

* ‘जितनी कठिन लड़ाई होगीजीत उतनी ही मधुर और गौरवशाली होगी.’ — लेस ब्राउन

* ‘बात यह नहीं है कि आप गिर गए, मूल बात यह है कि आप उठे या नहीं.’ — विंस लोम्बार्डी

* ‘स्वर्ण पदक वास्तव में महंगे धातु यानी सोने से नहीं बनते. वे अथक पसीनेदृढ़ संकल्प और हिम्मत नामक एक दुर्लभ मिश्र धातु से बनते हैं.’ — डैन गेबल

* ‘अपने आपको इस बात से मत आंकिए कि आपने क्या हासिल किया हैबल्कि इस बात से आंकिए कि आप अपनी क्षमता से क्या कुछ हासिल कर कर सकते थे.’ -जॉन वुडन

* ‘सफलता कोई संयोग नहीं है। यह कड़ी मेहनतलगनसीखनाअध्ययनत्याग और सबसे बढ़करआप जो कर रहे हैं उसके प्रति प्रेम है.’ — पेले

* ‘खुद को हर बार आगे बढ़ाएं. आखिरी बजर बजने तक एक इंच भी पीछे न हटें.’ — लैरी बर्ड

* ‘खेल आपको चरित्र सिखाता हैयह आपको नियमों के अनुसार खेलना सिखाता हैयह आपको जीत और हार का एहसास सिखाता है. यह आपको आपके जीवन की सच्ची तस्वीर दिखाता है.’ — बिली जीन किंग

* ‘एक सफल व्यक्ति और किस अन्य व्यक्ति के बीच का अंतर ताकत की कमी नहीं हैज्ञान की कमी नहीं हैबल्कि उसकी इच्छा शक्ति की कमी है.’ — विंस लोम्बार्डी