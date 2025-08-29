National Sports Day 2025: पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर किया नमन, ‘राष्ट्रीय खेल दिवस’ की दी शुभकामनाएं
PM Modi | ANI

नई दिल्ली, 29 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. मेजर ध्यानचंद की उत्कृष्टता को याद करते हुए, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा, "राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं. इस विशेष अवसर पर, हम मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी उत्कृष्टता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. पिछले दशक में, भारत के खेल परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है. युवा प्रतिभाओं को पोषित करने वाले जमीनी स्तर के कार्यक्रमों से लेकर विश्व स्तरीय सुविधाओं के निर्माण तक, हम अपने देश में एक जीवंत खेल पारिस्थितिकी तंत्र देख रहे हैं. हमारी सरकार एथलीटों का समर्थन करने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और भारत को खेल उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है."

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद के अटूट लगन को याद करते हुए लिखा, “हॉकी में भारत की प्रतिभा का पूरी दुनिया में परचम लहराने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को उनकी जयंती पर नमन और सभी को ‘राष्ट्रीय खेल दिवस’ की हार्दिक शुभकामनाएँ. गुलामी के दौर में सीमित संसाधनों के बीच मेजर ध्यानचंद जी ने जिस अटूट लगन और मेहनत से हॉकी की दुनिया में अपना लोहा मनवाया, वह अद्वितीय है. देश में हॉकी और अन्य खेलों के विकास को निरंतर बढ़ावा देने की प्रेरणा देने वाले ध्यानचंद जी देशवासियों की स्मृति में सदैव जीवित रहेंगे.“ यह भी पढ़ें : PM Modi Japan Visit: पीएम मोदी से मिलकर गदगद हुए जापानी, बोले ‘भावनाओं को टूटी-फूटी हिंदी में व्यक्त करना मुश्किल’

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पोस्ट में लिखा, “अपने खेल कौशल से विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने वाले 'हॉकी के जादूगर', 'पद्म भूषण' मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर उन्हें कोटिश: नमन करता हूं. मेजर ध्यानचंद जी ने अपने समर्पण व उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारतीय हॉकी को नई पहचान दिलाई थी. उनका जीवन और परिश्रम इस बात का प्रतीक है यदि मन में जज़्बा और जुनून हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. ‘राष्ट्रीय खेल दिवस’ की मैं देशभर के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं.“

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, “राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिग्गज मेजर ध्यानचंद को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. मैं भारत के उन खिलाड़ियों को भी नमन करता हूं जो अपने कौशल और उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित कर रहे हैं. पीएम मोदी के प्रेरक नेतृत्व में, सरकार देश भर में एक मज़बूत खेल संस्कृति के निर्माण, एथलीटों को सशक्त बनाने और युवा प्रतिभाओं को पोषित करने में दृढ़ रही है.“