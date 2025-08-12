Motivational Quotes for International Youth Day 2025: अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं में जोश भरने वाले कोट्स अपने इष्ट-मित्रों को भेजकर इस दिवस को सेलिब्रेट करें!

संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक युवा रहते हैं, इसलिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है. बता दें कि किसी भी राष्ट्र के विकास में युवाओं की भूमिका हमेशा से अग्रणी रही है. संक्षेप में कहा जाए कि जिस राष्ट्र के पास सकारात्मक एवं सक्रिय युवा शक्ति है, उसे समृद्ध और विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता. आधुनिक युग की युवा पीढ़ी विश्व एवं राष्ट्र की वह शक्ति है, जिससे कोई भी उपलब्धि हासिल की जा सकती है. युवाओं के मन में आत्मविश्वास और सकारात्मकता हो तो वह कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है.

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत साल 1999 में की गई थी. उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने, साथ ही रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय आदि मुद्दों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया था. इसके बाद 12 अगस्त 2000 में पहली बार दुनिया भर में यह दिन मनाया गया. इस विशेष दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए अपने साथी-समाज को ये प्रेरक और जोशीले कोट्स भेज सकते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कुछ प्रेरणास्पद कोट्स

* ‘कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं एक वर्ष में उतना कर सकते हैं जितना एक भीड़ एक शताब्दी में कर सकती है.’ - स्वामी विवेकानंद

* ‘आप केवल एक बार युवा होते हैं, और यदि आप सही तरीके से काम करते हैं, तो एक बार ही पर्याप्त है.’ - जो लुईस

* ‘युवाओं का कर्तव्य भ्रष्टाचार को बदलना है.’ - अरस्तू

* ‘सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो. सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कर्म में परिणत होते हैं.’ — डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

* ‘युवाओं को अपना भविष्य चुनने और उन निर्णयों में उनकी बात सुनी जाने का अधिकार होना चाहिए, जो उन्हें प्रभावित करते हैं.’ — संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस

* ‘आज के युवा कल के नेता हैं.’ — नेल्सन मंडेला

* ‘युवावस्था जीवन का एक समय नहीं है; यह मन की एक अवस्था है.’ — सैमुअल उलमन

* ‘भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं.’ — एलेनोर रूजवेल्ट

* ‘किसी को भी यह न कहने दें कि आप कोई बदलाव नहीं ला सकते. आप ला सकते हैं. आप ही भविष्य हैं.’

— मलाला युसुफ़ज़ई

* ‘युवाओं को सशक्त बनाना एक स्थायी और समावेशी भविष्य की ओर पहला कदम है.’ — अज्ञात

* ‘मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, आधुनिक पीढ़ी में है, उन्हीं में से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे!’ -स्वामी विवेकानंद

* ‘युवा वह चिंगारी है जो दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकती है.’ — अज्ञात